Univers enchanté et motifs exclusifs

klaoos est la nouvelle référence qui allie des jolies toiles pour donner un nouveau style à vos poussettes. Les ombrelles de poussette klaoos se caractérisent par des illustrations aux couleurs vitaminées et des motifs coup de coeur. Tous les motifs sont déposés et propriété exclusive de la marque.





Eco-Responsabilité

klaoos s’inscrit dans une démarche éco - responsable assumée qui privilégie les matières écologiques et la fabrication locale sans renoncer à la qualité :

Réduction des émissions de CO2 : sourcing des matières et fabrication entre l’Italie, la France et l’Allemagne dans un rayon de 1000 km

Impression écologique : l’impression des toiles est confiée à un imprimeur labellisé Imprim’vert, qui utilise des encres à base d’eau et des techniques qui ne produisent pas de rejets dans les eaux usées.

Diamètre : 66 cmcm

Ombrelles de poussette

Couleurs délicates et motifs créatifs donnent un style unique aux ombrelles à l’arrivée des premiers rayons de soleil. Le tissu doublé de la toile offre un confort inégalé contre l’éblouissement des yeux sensibles du bébé et garantit une protection maximale (UPF 50+) contre les rayons UV, particulièrement nocifs pour les peaux fragiles des tous petits. Sa structure est inclinable et son accroche universelle est compatible avec toutes les marques de poussette. L’ombrelle klaoos est vendue avec sa housse de protection.





Caractéristiques techniques

66 cm de diamètre

structure inclinable acier

tissu doublé anti UV

attache universelle compatible avec toutes les marques de poussettes

Prix conseillé : 69 € TTC



Points de vente



Vente en ligne sur le site officiel de la marque : www.klaoos.com (frais de livraison offerts et retours gratuits en France Métropolitaine) et dans les points de vente agréés (liste des points de vente disponible sur le site).



Klaoos : aussi une gamme de parasol de plage et de jardin

A propos de Klaoos



Klaoos a été créé par Claudia Calcina en 2017.



Jeune maman de deux enfants, elle s’est donnée le défi de renouveler le style du parasol, pour créer un accessoire en adéquation avec ses goûts, sans pour autant renoncer à protéger sa famille de la chaleur et des rayons nocifs du soleil.



D’origine italienne, Claudia vit en France depuis 12 ans, suite à un Erasmus qui l’a rendue amoureuse de ce pays. Forte de son héritage multiculturel, Claudia porte aujourd’hui une vision qui allie le design italien et le raffinement français.



Plus d'informations: www.klaoos.com