Journée Nationale d’Information sur la Reconstruction Mammaire, 2ème édition



Samedi 7 octobre 2023 de 13h30 à 19h30

Jardins de Saint-Dominique, 49-51 Rue Saint-Dominique 75007 Paris.



Pour participer à l’événement, en présentiel ou en distanciel, merci de vous inscrire via le lien suivant :

https://www.journee-nationale-information-reconstruction-mammaire.com

Avec le soutien du Ministère des Solidarités et de la Santé, de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie

et de la Française des Jeux

Programme

13h30 : Café d'accueil



14h00 : Stands et ateliers



Stands : Les différentes techniques de reconstruction

Prothèses

Lambeau cuisse / fesse

Lambeau ventre

Grand dorsal

Lipomodelage (exclusif ou non)

Reconstruction non chirurgicale (tatouages)

Stands partenaires : Fédération de Karaté, Dermographe, RKS, Association Etincelle

Ateliers :

Auto-reflexologie

Auto-massage des cicatrices

Sport adapté post-cicatrisation

16h00 : Pause café



16h30 : Table ronde - Thème : Reconstruction Mammaire et qualité de vie



Intervenants:

Mme Maryse KARRER, cheffe de projet HAS

Pr Laurent LANTIERI, chirurgien plasticien

Mme Sibylle BAILLEUL, psychologue HEGP

Mme Martine RAFFIN-RAINTEAU, référente RKS Île de France

Animatrice : Mme Sylvie BOUET (association Reconstruction Sein Infos)



18h30 : Cocktail et rencontre avec les patientes



19h30 : Clôture de la journée

A propos de Reconstruction Sein Infos

Association reconnue d’intérêt général fondée en 2007, Reconstruction Sein Infos (anciennement Association pour la Reconstruction du Sein par DIEP) a pour vocation d'informer les femmes faisant face à la mastectomie, après cancer du sein ou en prévention, sur l'ensemble des techniques de reconstruction mammaire, en particulier les techniques innovantes comme le DIEP, le PAP, et les greffes de cellules adipocytaires.

Reconstruction Sein Infos (sous son ancien nom R.S DIEP), est agréée au niveau national par le Ministère de la Santé pour représenter les usagers du système de santé et pour les aider à faire valoir leurs droits (agrément en cours de renouvellement 2023).



L'association, créée par des femmes, pour des femmes, est dirigée et animée par un réseau de 20 bénévoles et 200 soutiens venues de France, mais aussi de Suisse et de Belgique et encadrée par un comité scientifique composé de chirurgiens plasticiens et oncologues experts.