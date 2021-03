sante







Plus de 50% consultations concernées par la Covid-19



Osteo2ls a interrogé sa communauté afin d'apréhender l'impact de la pandémie mondiale sur le quotidien des ostéopathes. 163 ostéopathes, utilisateurs du logiciel Osteo2ls, ont participé à l'étude.



Finalement, 50% des interrogés estiment que plus d’1 consultation sur 2 est liée aux conséquences de la Covid19.





Les types de consultations concernés par la crise sanitaire

Concernant les types de consultations concernés par la crise sanitaire :

98,2 % des interrogés citent des douleurs liées au télétravail

74,8 % évoquent un état de stress généralisé

50% mentionnent des troubles du sommeil et/ou un état de stress léger

Parmi les autres troubles observés, les ostéopathes relèvent des douleurs liées aux activités sportives réalisées à la maison, ou dues au manque d'activité physique du fait de la fermeture des salles de sport.



Ce retour à une forme de sédentarité peut aussi être accompagné par une prise de poids. Les praticiens notent aussi, chez certains de leurs patients, la persistance de symptômes postcovid et de l'anxiété chez les enfants et les jeunes adolescents.



La prise en charge des symptômes liés à la crise sanitaire par les ostéopathes

Face à des patients majoritairement en état de stress et qui ressentent plus le besoin de se confier, les ostéopathes consacrent un temps plus important à l'écoute en ce moment. Ils sont également plus attentifs à demander à leurs patients comment ils vivent la situation et ils n'hésitent pas à les orienter éventuellement vers un suivi psychologique.



Ils peuvent également apporter des conseils pour établir un objectif optimiste et précis de manière à ce que leurs patients trouvent des moyens de bouger plus, de décompresser et de bien se reposer.

Source à citer : osteo2ls.com/blog/news-l-osteopathie-face-a-la-covid-19.html

A propos d’Osteo2ls

Osteo2ls est un logiciel de gestion à destination des osthéopathes. Le logiciel est édité par Piggums, société créée en 2014 par Antoine Mentré, ingénieur informaticien de formation.

osteo2ls.com