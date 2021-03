sante

Dans le cadre de leurs trois années d’études en soins infirmiers au sein de l’IFSI de l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche sur Saône, les 61 étudiant(e)s de la promotion Henderson ont été, lors de la première vague de la crise sanitaire du COVID-19, mobilisés dans les différents services de soins des établissements de santé de la région (Hôpitaux, EHPAD…) afin de renforcer et de venir en aide aux équipes soignantes.



Au retour de cette mobilisation et dans le cadre de l’une de leur unité d’enseignement, ils ont été invité(e)s par leurs cadres de santé infirmier formateur à mettre par écrit leurs ressentis et leurs vécus de cette première expérience en plein cœur de la Covid-19. Chaque étudiant (e) a ainsi décrit avec ses mots - des mots souvent touchants et emplis de sincérité - le début de l’engagement qu’il actait en 2020, dans une période particulièrement difficile pour le monde hospitalier.

De la qualité de leurs écrits a germé l’idée de l’édition d’un recueil de textes.



L’Institut de Formation en Soins Infirmiers est très touché d’avoir pu réaliser ce projet avec les éditions Héraclite et d’avoir obtenu le soutien financier de la Banque Française Mutualiste pour sa concrétisation.

Le vécu de cette jeune génération éclaire positivement notre société, et force le respect. Ces étudiant(e)s nous rappellent par leurs mots simples l’esprit de solidarité qui les anime.



Cet ouvrage recueillant ces témoignages est complété par les commentaires du philosophe Arthur Craplet (chaire éthique-philosophie du soin de Notre-Dame des Minimes à Lyon), du docteur Jean-Vital de Monléon, pédiatre-anthropologue au CHU de Dijon et de la psychologue Souad Cousinier-Lazaar. Il est préfacé par monsieur le député Bernard Perrut et inclut également un mot de Thérèse Braillon, directrice de l’IFSI ainsi qu’une introduction de Jérôme Curvat et Gabrielle Chambellan-Barlatier, cadres de santé infirmiers formateurs à l’initiative du projet.

Les droits d’auteur seront intégralement reversés à l’association JEEP (Jeux Education En Pédiatrie) de l’hôpital Nord-Ouest.



"Première expérience en plein cœur de la Covid-19" est disponible dans toutes les librairies ainsi que sur la boutique en ligne du site web www.editions-heraclite.fr au prix de 15€ TTC.

À propos de l’institut de formations sanitaires de Villefranche sur Saône



Créé en 1965, l’institut de formations sanitaires se situe dans l’enceinte de l’Hôpital Nord Ouest de Villefranche sur Saône. Financé par la région Auvergne Rhône Alpes et rattaché à l’université Claude Bernard Lyon 1, il accueille chaque année 180 étudiants en soins infirmiers et 80 élèves aides-soignants.



Contact presse de l’IFSI Villefranche : Rachel VEYLAND - rveyland@lhopitalnordouest.fr - 04 74 09 26 15





À propos des éditions Héraclite



Depuis 2016, les éditions Héraclite, dirigées par Damien Corban, publient des œuvres littéraires mettant en avant des auteurs de la région Rhône-Alpes, sous différentes collections.C’est tout naturellement qu’elles ont accepté de travailler à ce noble projet de publication. www.editions-heraclite.fr - ISBN 978-2-900311-52-3



Contact editeur : editions.heraclite@gmail.com - 06 99 48 11 55