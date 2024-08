sante









Les nombreuses hospitalisations et protocoles qui démarrent à la rentrée dans les établissements médicaux réservés aux enfants sont source d’angoisse. C’est la raison pour laquelle deux chirurgiens orthopédistes ont eu l'idée de publier un livre pour les rassurer sans pour autant leur cacher la réalité de l'hopital, pour une meilleure préparation aux situations qu'ils sont amenés à vivre.



"Bienvenue à l'hôpital des enfants" leur permet ainsi de se familiariser avec les différents services hospitaliers et de faire sauter la peur de la piqûre en utilisant comme personnage narrateur une seringue dont on apprendra qu’elle ne fait plus mal lorsqu’elle est accompagnée de sa copine la pommade qu’il faudra retrouver dans les pages.



Des illustrations animalières, une finition de "beau livre" et une auto-dérision des auteurs médecins complétent la singularité de cet ouvrage destiné à rassurer les petits patients.









Lors du lancement, la comédienne Emmanuelle Béart a fait la lecture de l’ouvrage aux enfants,

parents et personnel de l’hôpital Armand Trousseau à Paris,

en compagnie des auteurs, le Docteur Adeline Cambon-Binder et le Professeur Raphaël Vialle





A propos des auteurs



Docteur Adeline Cambon-Binder

Si une personne peut être qualifiée "d’habile de ses doigts", il s’agit bien du Docteur Adeline Cambon-Binder. En plus d’être une chirurgienne orthopédiste spécialisée dans la main à l'hôpital Saint-Antoine (Paris), elle illustre avec talent le quotidien de l’hôpital dans un style qui n’est pas sans rappeler l’univers de Béatrix Potter.



Lors de ses stages dans des hôpitaux pour enfants, elle a été impressionnée par l'engagement de tous les professionnels de santé auprès des enfants. C'est avec la double expérience de mère et de soignant qu'elle a conçu les illustrations de ce livre, dans le but de rassurer les enfants et leurs parents.





Professeur Raphaël Vialle



Chef du Service de Chirurgie Orthopédique et Réparatrice de l'Enfant, Département Hospitalo-Universitaire MAMUTH "Maladies Musculo-Squelettiques et Innovations Thérapeutiques" à l'hôpital Armand Trousseau - Univ. Pierre et Marie Curie (Paris), Raphaël Vialle est à l’initiative de "Bienvenue à l’hôpital pour enfants". Côtoyant et soignant chaque jour des enfants accompagnés de leurs parents, il connaît la nécessité de donner aux petits patients les clés pour mieux appréhender le monde de l’hôpital et ainsi les rassurer.

Raphaël Vialle est par par ailleurs secrétaire général de l’association "Art dans la cité" qui a pour objectif, d’introduire les arts visuels contemporains à l’hôpital (www.artdanslacite.eu).





Bienvenue à l’hôpital des enfants

Textes et illustrations : Adeline Cambon-Binder / Raphaël Vialle

Editeur : PAJA Editions

Diffuseur : Daudin Distribution

ISBN: 9782916059037

Prix Public : 9,50 euros TTC

Parution : 22 juin 2018 / 32 pages





Rencontre avec les auteurs le 20 octobre au Merle Moqueur



Les auteurs seront à la librairie du "Merle Moqueur" 51 rue de Bagnolet à Paris le 20 octobre à 16h. Les enfants et parents pourront rencontrer le Professeur Vialle et le Dr Adeline Cambon Binder pour leurs poser toutes les questions à cette occasion.



Le programme :



- 16h00 : Lecture animée de l'album

- 16h30 : Moment d'échange entre les parents et les enfants avec les médecins

- 17h00 : Goûter





