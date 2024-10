Marie Germain présente son autobiographie comme toile de fond pour amener le lecteur au constat qu'un reliquat familial lourd et malheureux ne peut pas être garant d'une vie de paix et de bonheur, sauf à tout brûler, pour pouvoir enfin porter ses cendres et inverser le malheur ...



La deuxième partie de l'ouvrage est destinée à établir un lien entre la volonté deshommes et la force de Dieu, ou comment tourner la page et renaître. La vie est injuste mais si vous décidez qu'il doit cesser d'en être ainsi, vous en avez le pouvoir. Votre volonté doit établir votre certitude sous la forme d'un brouillon pour votre vie future.



S'il s'avère que cette libre affirmation ou cette intention soit insuffisante, la religion peut vous aider à parvenir au même résultat, bien des adeptes vous diront que certaines prières ont fait leurs preuves. Un échantillon vous est donné ici.



"La vie est injuste mais si vous décidez qu'il doit cesser d'en être ainsi, vous en avez le pouvoir. Votre volonté doit établir votre certitude sous la forme d'un brouillon pour votre vie future.



S'il s'avère que cette libre affirmation ou cette intention soit insuffisante, la religion peut vous aider à parvenir au même résultat, bien des adeptes vous diront que certaines prières ont fait leurs preuves." Un échantillon vous est donné ici.





Interview de l'auteure

Au départ, la vie n’est pas facile. Nous devons tous à un moment donné, traverser le désert ... Pour certains il faut en plus se détacher du joug d’un gourou, de ceux qui nous manipulent ou qui interviennent sur notre vie à notre insu.



Nous ne croyons pas en Dieu «pour faire comme tout le monde» ! La Force mentale se vit au quotidien, se ressent et se travaille. Si vous choisissez de ne pas utiliser la force qui est en vous, vous acceptez de perdre la moitié de vos capacités et de ne pas décider de votre vie. Et croyez moi, dans ce cas, il y aura toujours auprès de vous des gens qui voudront bien décider à votre place, parce que à votre détriment, cela servira leur cause (et leurs chances).



Je prétends ne pas avoir tout compris au début de ma vie. Et j’ai erré sans comprendre jusqu’à ce que je somme la seule entité qui pouvait me donner toutes les explications dont j’avais besoin : Dieu. Il semble très souvent absent de nos vies, mais si nous l’appelons, il lui arrive de répondre. Pour moi, cela valait la peine d’essayer...



On dit souvent que Dieu a été créé pour les faibles, pour tous ceux qui ne sont pas capables de se débrouiller tous seuls. Alors tout dépendra de la définition que vous mettrez derrière ce mot. Dieu n’est pas un être humain, mais est-ce qu’il est un esprit ? Je ne le crois pas. Il est une partie de VOTRE esprit, il s’appelle la FORCE et vous pouvez le développer.



Je fais partie des faibles et n’aurais pas pû me révéler sans Dieu. Je ne prétends pas non plus être la seule à avoir compris le sens de la vie, je suis convaincue que ce «code», tout le monde en a connaissance ou presque. Quelquefois les gens parlent ouvertement et trahissent ci et là quelques consignes. Alors c’est à la petite minorité qui comme moi ne savait pas, que s’adresse cet ouvrage.





A propos de l'auteure



Marie Germain, 57 ans, mariée, 1 enfant, est actuellement en service déconcentré pour le compte d'un Ministère, après un parcours professionnel dans l'administration.



Au détour d'un parcours de vie décevant et à force d'épuiement physique et moral, une grande colère intérieure vis à vis de l'injustice de la Vie a révélé en elle une une volonté de se battre, de repousser le malheur et de reconstruire une vie, sans foi réelle au départ.



Sauf que cette colère et cette volonté ont développé en elle une force dont elle n'imaginait pas qu'elle soit possible.



"J'ai acquis la certitude que si une telle force peut se développer, tout comme les visions, les sensations de contacts avec les morts, la seule explication en est l'existence de Dieu."