Une satisfaction élevée des Français concernant leur complémentaire santé



La moitié des contrats santé sont de niveau intermédiaire ou entrée de gamme, un quart disposent de garanties renforcées et plus d’1 sur 10 d’une couverture complète avec prise en charge en quasi-totalité des dépenses santé. Ainsi, plus de 9 assurés sur 10 se déclarent satisfaits. En revanche, cela ne suffit à pas à encourager la recommandation à l’entourage, que seuls 25% feraient.





Budget, personnalisation du contrat et récompense de la fidélité, les attentes phares des complémentaires santé



9 Français sur 10 attendent des complémentaires santé le remboursement rapide des dépenses, un montant abordable des cotisations, l’adaptation du contrat à leurs besoins,… 8 sur 10 apprécieraient des remboursements qui augmentent avec la fidélité à leur organisme, notamment concernant l’optique. 75% des Français souhaiteraient également un forfait important pour la prise en charge des médecines douces, notamment l’ostéopathie.





14% des assurés en individuel envisagent de switcher prochainement…



Près de 75% des assurés santé ayant un contrat individuel savent que depuis le 1er décembre 2020 il peuvent résilier leur contrat à n’importe quel moment au-delà de la 1ère année. Une possibilité qui pourrait inciter plus d’1/3 à changer d’organisme à l’avenir. Ainsi au cours des 12 prochains mois, 14% des assurés en individuel déclarent envisager de changer d’organisme, dont de façon certaine pour 4%.





…principalement à cause des tarifs trop élevés



Ce sont principalement les tarifs trop élevés qui les inciteraient à switcher, et le souhait d’un meilleur rapport conditions–garanties/prix. Ils choisiraient aussi un nouvel organisme pour sa bonne image, sa gamme de prestations et services et la personnalisation du contrat à leurs besoins. Les comparateurs en ligne, la recommandation des proches,… sont également des points de contact influents.





Les futurs retraités, une cible captive



1/4 des assurés santé actifs de 50 ans et plus envisagent de changer de complémentaire santé une fois à la retraite. Auprès d’eux, l’argument financier prime également mais pas seulement. Pour autant, seuls un peu plus d'un quart connaissent le dispositif de la Loi Evin et savent qu’ils peuvent bénéficier d’une couverture équivalente à coût encadré une fois à la retraite.

