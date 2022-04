sante

Enjeu de l'étude

Mettre en évidence les écarts et similitudes entres les parcours d'achat en matière de couverture santé des actifs à l'aube de leur retraite et des jeunes retraités. Pour ainsi identifier les axes d'incitation et de rétention sur lesquels les acteurs de l'offre doivent se positionner pour fidéliser et capter cette clientèle.





Les enseignements clés :

1) Des intentions de switch qui se concrétisent

Près d’un actif sur 3 envisage le switch lorsqu’il se trouve dans l’année précédant la retraite

1 retraité sur 3 a effectivement changé de d’organisme de complémentaire santé lors de son passage à la retraite



2) Un rôle clef pour le conseiller

Top 3 des actions de rétention qui auraient pu éviter le changement d’organisme

Top 5 des attentes vis-à-vis d’un nouvel organisme

Point de contact le plus influent avant de souscrire auprès d’un nouvel organisme



3) Une montée en gamme envisagée et effectuée lors du changement d’organisme

+12 points de complémentaire santé d’un niveau élevé envisagé par les actifs switchers potentiels

+10 points de complémentaire santé d’un niveau élevé souscrite par les retraités switchers effectifs



4) Principaux motifs de switch : Aspects financiers et manque de reconnaissance de la fidélité.



5) Axes de rétention à mobiliser : Personnalisation évolutive du contrat et récompense de la fidélité.

