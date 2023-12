sante

Programme de la soirée :

Accueil à 18 h 30

19 h Début de la soirée

Mot de François Pierson, président d’AGIPI

Présentation et remise des trophées Les Espoirs du Soin à quatre initiatives

Cocktail et échanges avec les start-ups et les partenaires

Au programme de la soirée organisée avec RTL et Le Parisien, une rencontre avec des « entrepreneurs-soignants » qui œuvrent à l’amélioration du soin et à la relation soignants soignés.

La lutte contre les déserts médicaux, avec DocnDoc

L’éducation patient, avec Nuvee

L’expérience patient, avec Entendsmoi

La mutualisation des données médicales, l’Institut Imagine et Codoc

Découvrez des initiatives originales engagées pour l’amélioration du soin :



Laura Gauthier Oliveri & le Dr Cyril Gauthier ont créé Nuvee. L’entreprise est spécialisée dans le développement de programmes d’éducation thérapeutique digitaux dédiés aux patients et à leur entourage. Le patient peut ainsi mieux s’approprier sa pathologie et la démarche de soin proposée par le soignant.







Dr Pascale Karila-Cohen, fondatrice de la start-up DOCNDOC. Créée par une médecin entrepreneuse et un collectif de médecins luttant contre les déserts médicaux, la plateforme est pensée pour tous les médecins ayant des difficultés à trouver un remplaçant, une transmission ou une installation en France.







Guillaume Rousson & Catherine Cerisey, cofondateurs et respectivement directeur scientifique et directrice de l’expérience patient EntendsMoi. La start-up a construit une solution numérique, Verbatim.Care, qui permet d’améliorer les parcours de soin grâce à l’analyse des expériences des patients.









Pr Stanislas Lyonnet et Laure Boquet, respectivement directeur et déléguée générale de l’Institut Imagine, et Arthur Delapalme, dirigeant Codoc. Ils sont à l’origine de la solution Codoc, un entrepôt de données médicales pour accéder en un clic à la mémoire collective de l’hôpital.







"Une centaine d’acteurs ont été partie prenante : patients, aidants, soignants de la ville et de l’hôpital, chercheurs, industriels et institutionnels. Nous sommes partis de la réalité des patients et proches aidants avec une préenquête puis nous avons par différentes journées de recherche, analysé, croisé les vécus et les expériences, débattu pour arriver à nos 17 propositions", précise Diane d’Audiffret auteure du Livre Blanc et cofondatrice du Think Tank UP for Humanness.



"Pour améliorer le système de soin, nous avons besoin de la volonté de l’Etat, d’actions du gouvernement, de l’intelligence artificielle et de tout ce qu’elle peut apporter, mais surtout de l’énergie, de la compétence, du génie d’entrepreneurs, de médecins et de chercheurs soignants", souligne François Pierson, Président d’AGIPI.

À propos d’AGIPI :

Créée en 1976, AGIPI est une association d’assurés pour la retraite, l’épargne, l’assurance emprunteur, la prévoyance et la santé, partenaire d’AXA. AGIPI propose des solutions répondant aux besoins essentiels de la vie : la protection de la famille et de l’activité professionnelle, du patrimoine et de la retraite. AGIPI compte 705 485 adhérents, 1 009 799 adhésions et enregistre 2,7 Md€ de cotisations d’assurance au 31 décembre 2022 (chiffres consolidés AGIPI et AGIPI Retraite).

www.agipi.com



