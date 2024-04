sante







La Réunion, comme les autres départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer (DROM-COM), fait face à des défis uniques en matière de santé, notamment dans le domaine de la cancérologie où l'accès aux essais cliniques académiques innovants était jusqu’à présent fermé en cancérologie digestive. C'est dans ce contexte que la collaboration entre la FFCD et CLINIFUTUR prend tout son sens.



En effet, CLINIFUTUR, grâce à ses équipes motivées, ses infrastructures et ses équipements de pointe, représente un atout majeur dans la lutte contre le cancer digestif en ouvrant dès cette année l’accès aux essais cliniques de la FFCD à ses patients atteints d’un cancer digestif.



Ce défi a pu être relevé grâce à l’étroite collaboration de CLINIFUTUR, de la Direction de Recherche & Innovation SCERI, pilotée par Laurence Culine et de la FFCD. A ce jour, SCERI rassemble 56 Hôpitaux Privés Indépendants. Il est le 2e acteur privé en recherche clinique selon le classement national MERRI.



"Cette convention entre la FFCD et CLINIFUTUR illustre notre engagement commun en faveur de l'amélioration des traitements contre le cancer digestif, et témoigne de la volonté de la FFCD de construire avec les départements et régions d’outre-mer une recherche académique de qualité pour offrir aux patients les meilleures conditions d’accès aux innovations de la recherche, où qu'ils se trouvent", indique Thomas Aparicio, président de la FFCD.



"Cette initiative représente un pas de géant vers une égalité des chances pour tous les patients en matière d'accès aux traitements et aux essais cliniques. Elle permettra également d'enrichir les données sur la population réunionnaise et de favoriser l'émergence de nouvelles avancées thérapeutiques", indique la direction générale du groupe de santé CLINIFUTUR.

Le Groupe CLINIFUTUR

Fort de son expérience de plus de 30 ans dans la santé à La Réunion et Mayotte, le Groupe CLINIFUTUR comprend 14 établissements de MCO et SMR, situés à la Réunion mais également à Mayotte. Avec près de 1200 places et 202 praticiens, il a construit une offre de soins polyvalente en réponse aux besoins de la population du territoire Réunion. L’activité de ses établissements le place parmi les 10 premiers groupes d’hospitalisation privés français. Le Groupe représente 80% des capacités d’accueil des activités de Médecine-Chirurgie-Obstétrique du secteur privé hospitalier de l’île de La Réunion.



Le Centre d’Oncologie-Radiothérapie de référence de la Clinique Sainte-Clotilde, centre de référence et de haute technicité du traitement du cancer à La Réunion, dispose d’une prise en charge cancérologique globale. Il veille à l’amélioration de la santé de la population de par son engagement dans l’activité de la recherche clinique, et de par les thérapeutiques innovantes qu’il propose à l’aide notamment de ses équipements en radiothérapie de dernière génération.



Le groupe a placé la recherche clinique et l’innovation au cœur de ses priorités en accueillant le Pôle Recherche Clinique et innovation. Véritable levier de la médecine moderne, il a pour vocation de promouvoir la recherche clinique médicale et l’innovation auprès des médecins, des soignants conjointement avec les partenaires locaux et métropolitains, les institutions et les sociétés savantes. Parce que la recherche clinique médicale et l’innovation sont gages de qualité, de modernité et d’attractivité, le Groupe de Santé CLINIFUTUR a résolument fait le choix de l’avenir en santé et en innovation pour La Réunion et sa population.











LE GCS SCERI



SCERI est un Groupement de Coopération Sanitaire dédié à la recherche clinique et à l’innovation. Il rassemble les établissements membres de SantéCité qui souhaitent déployer la recherche clinique en leur sein. SCERI est doté d’une direction de recherche clinique & innovation qui :

guide les directions des établissements membres en mettant en place un accompagnement adapté à leur contexte pour structurer, organiser et valoriser la recherche

accompagne les professionnels de la recherche et les chercheurs dans leurs travaux scientifiques de l’idée jusqu’à la publication. SCERI propose un panel de prestations de méthodologie, biostatistique, data management, chefferie de projet, technico-règlementaire, vigilance, medical writing, juridique, etc. Il donne accès à un Comité d’Ethique de la recherche (IRB)

fédère et forme le réseau recherche au quotidien sur tous les aspects règlementaires et qualité entres autres. Il l’accompagne dans la mise en place et la gestion de leur bureau d’étude clinique

représente les intérêts de ses membres au sein des instances ministérielles (DGOS) et de la fédération (FHP). A ce jour, SCERI rassemble 56 Hôpitaux Privés Indépendants, il est le 2ème acteur privé en recherche clinique selon le classement national MERRI



La FFCD



Seul groupe coopérateur français exclusivement dédié à la cancérologie digestive, la Fédération Francophone de Cancérologie, créée en 1981, est une association Loi 1901 à but non lucratif, basée sur l’engagement bénévole des médecins investigateurs nationaux.



La FFCD travaille avec un réseau d’investigateurs pluridisciplinaires dans la France entière et dans tous types d’établissements (centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers généraux, centres anticancéreux et cliniques privées). Ses deux piliers d’activité sont la recherche clinique et la formation continue. L’activité opérationnelle de la FFCD est axée sur la coordination et la mise en œuvre d’essais thérapeutiques essentiellement de phases II et III. Grâce à son Centre de Randomisation Gestion Analyse (CRGA), la FFCD permet depuis trente ans le déploiement d’une recherche académique, multidisciplinaire et indépendante participant aux avancées thérapeutiques dans le domaine de la cancérologie digestive.



Depuis 1988, la FFCD c’est :

110 essais thérapeutiques dans 250 centres investigateurs grâce à la participation de 18 000 patients.

Plus de 100 programmes de recherche menés, 18 000 patients inclus.

150 publications dans des revues internationales.

Des changements de standards thérapeutiques.

L’organisation originale de la FFCD, porteuse d’innovations thérapeutiques sur le territoire national, a été labellisée par l’Institut National du cancer, INCa.