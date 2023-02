sante

Une messagerie instantanée pour une communication en réseau



Avec l’Annuaire Dentaire ou annuairedentaire.com, il est facile de trouver les coordonnées d’un confrère pour s’adresser à lui. Grâce à MyDentaire il est désormais possible de communiquer directement avec lui via une messagerie instantanée (comme Messenger ou WhatsApp). Il est possible de constituer son propre réseau de confrères et de condisciples en créant son répertoire personnalisé pour travailler en équipe ou entretenir ses relations amicales et confraternelles.



Il est possible de partager ses centres d’intérêt, les événements et les formations qui ont suscité de l’attention, les technologies et les savoir-faire de fournisseurs intéressants, ou toute information présente sur annuairedentaire.com et bien d’autres renseignements utiles à la communauté des Chirurgiens-Dentistes. Les propositions d’offres d’emploi, de formations ou de partenariat pourront faire également l’objet d’une communication directe et simple sur le réseau.



Un accès personnalisé aux informations du site internet annuairedentaire.com



Beaucoup d’informations sont disponibles sur annuairedentaire.com. Toutes n’intéressent pas ou ne concernent pas tous les chirurgiens-dentistes. Pour recevoir exclusivement les informations correspondant à leurs spécialités, domaines de compétence, centres d’intérêt ou lieu d’exercice professionnel, les chirurgiens-dentistes peuvent renseigner leurs préférences dans leur compte MyDentaire.



Ces derniers seront alors uniquement tenus informés des nouveaux produits, des fournisseurs, des spécialités prothétiques, des nouvelles techniques, des formations, des événements etc. en lien avec les domaines qu’ils auront sélectionnés.



Avec MyDentaire, fini l’avalanche permanente d’un flux ininterrompu d’informations à filtrer et dont finalement assez peu les concernent.



Un réseau professionnel exclusif et confidentiel



Pour accéder à MyDentaire et créer son compte, il est nécessaire d’être répertorié comme chirurgien-dentiste en exercice et inscrit au tableau de l’Ordre. Ce contrôle et cette modération sont systématiquement effectués par les équipes internes d’annuairedentaire.com, à partir des données des conseils départementaux et des numéros RPPS.



Aucune personne étrangère à la profession de chirurgien-dentiste ne peut créer un compte sur MyDentaire. De même, tous les échanges ou données transitant par MyDentaire resteront confidentielles et ne feront l’objet d’aucune diffusion en dehors de ce réseau professionnel.



Aucun risque donc de recevoir des messages non sollicités provenant de sources plus ou moins sûres et adressés selon des intentions peu claires. Pour les praticiens qui ont déjà un compte sur annuairedentaire.com, l’inscription à MyDentaire est automatique avec leur login et leur mot de passe de passe actuels.



MyDentaire, c’est pour les chirurgiens-dentistes être en relation avec les confrères qu’ils ont choisis et n’être informé que des sujets qui les intéressent.

https://annuairedentaire.com

A propos de l'ONPC



MyDentaire est édité par l'ONPC (Office National de Publication et de Communication), maison d'édition créée il y a plus de 60 ans, spécialisée dans les domaines de l'enseignement et les secteurs sanitaire et social, en version numérique comme en version papier.



Plus d'information : www.onpc.fr