sante





La psychologie intégrale est née d’une intuition : la psychologie occidentale et les traditions spirituelles ont développé chacune à leur manière un regard extrêmement précieux sur la nature de notre esprit et son fonctionnement. En les mettant en dialogue plutôt qu’en les opposant, l’une et l’autre s’éclairent et se révèlent de façon radicalement nouvelle.



Dans cet ouvrage écrit et pensé comme un manuel, Johann Henry présente pour la première fois en langue française les bases de la psychologie intégrale. S’inspirant du travail pionnier de Ken Wilber, il l’enrichit du fruit de plus de 16 années d’expérience dans l’accompagnement de personnes en tant que psychologue transpersonnel et intégral. Le modèle qui en émerge intègre véritablement toutes les dimensions de la conscience et met en lumière la façon dont chacune d’entre elles peut se déployer pleinement dans notre quotidien. Les exemples cliniques ainsi que les nombreux exercices proposés au fil des pages donnent ainsi une valeur pratique et concrète aux différents concepts présentés.



Ce livre intéressera non seulement les psychologues, coachs et thérapeutes souhaitant s’ouvrir à l’approche intégrale, mais aussi toute personne désireuse de réexplorer sa façon d’être au monde, d’une façon plus profonde, plus ouverte et plus intégrée.

Pour accéder à la présentation complète de l'ouvrage, cliquez ici

A propos de l'auteur

Johann Henry exerce la psychothérapie transpersonnelle et intégrale à Genève dans le cadre d’accompagnements individuels et de sessions de groupe. Il intervient également en tant que formateur et superviseur dans divers organismes de France et de Suisse, toujours à partir d’une perspective intégrale.

www.enrickb-editions.com