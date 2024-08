sante





La mécanique Quantique, un étrange courant de pensée scientifique

Si l’on croyait les théories de la mécanique Quantique réservées au monde de l’infiniment petit, on découvre désormais chaque jour un peu plus ses applications dans des domaines aussi variés que la biologie ou la médecine. Et si l’on parvient à se libérer de notre dépendance aveugle à la science, on peut même accéder à une toute autre manière de penser, à un monde différent, à un univers dans lequel la place de l’Homme est bien différente de celle qu’il pense occuper.





Agir sur le destin, ainsi que sur les relations à l’autre et à la nature



Cet ouvrage propose une vision dans laquelle des éléments négatifs tels que le stress, le regard des autres, la tristesse ou encore la colère empêchent de maîtriser les pensées positives. Chaque songe, réflexion ou idée est un véritable concentré d’énergie, l’addition de multiples petits phénomènes électriques susceptibles de s’associer au sein d’un grand champ électromagnétique, pour engendrer l’émission d’une vibration. Ce signal, alors envoyé vers l’Univers au sens large permet, à travers l'esprit, de transmettre un message électromagnétique à la Vie.



D’après des théories anciennes, des témoignages multiples et expériences traitant de l’influence de la pensée sur l’environnement, mais aussi grâce aux connaissances actuelles de la physique quantique, nous pouvons suggérer que nous créons notre réalité et que chacun d’entre nous est en mesure d’influencer son environnement, notre Monde.





A propos de l'auteur

Chercheur en pharmacologie médicale et physiologie, président et fondateur des Laboratoires Dexton Grams et le centre de toxicologie et pharmacologie appliquées, Dr. Farzam Ghaemmaghami a publié de nombreux articles et livres scientifiques.

"Quantum de vie, notre vrai place dans l'Univers, notre force de pensée"

Auteur : Farzam Ghaemmaghami

Editeur : Hugo Stern Editions

Nb. de pages : 338 pages

