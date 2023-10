sante





Les thérapies cognitives et comportementales (TCC) se sont imposées ces dernières décennies comme le traitement de référence de nombreuses affections. Phobie, trouble panique, boulimie, dépression, phobie sociale, baisse du désir sexuel sont autant de pathologies pour lesquelles les TCC ont démontré leur efficacité.



Mais comment est-il possible de guérir à la fois rapidement et efficacement ? C’est justement ce que Jérôme Palazzolo démontre avec beaucoup de pédagogie dans cet ouvrage.



S’appuyant sur de nombreux cas concrets, il décrit séance par séance, tout le cheminement du travail thérapeutique en partant de l'établissement du diagnostic jusqu’à l’atteinte des objectifs fixés avec le patient.



Nous suivons ainsi pas à pas l’accompagnement d’Yves et de ses troubles paniques, de Nora et de sa phobie des araignées, d’Audrey et de ses problèmes de couple, de Jean-Marie et de sa dépression ou encore de Nathalie et de ses problèmes de poids.



Avec ce livre, Jérôme Palazzolo s’est fixé un défi : celui de proposer au lecteur un manuel pratique, accessible et didactique. Et ce défi est brillamment réussi.

A propos de l'auteur

Médecin psychiatre libéral installé à Nice (France), Jérôme Palazzolo est spécialisé en psychopharmacologie et en thérapies cognitivo-comportementales. Il est également professeur de psychologie clinique et médicale au département Santé de l’Université internationale de langue française Senghor (opérateur direct de la Francophonie) à Alexandrie, en Égypte, et il anime des conférences partout dans le monde. Par ailleurs, il est chercheur associé au LAPCOS (Laboratoire d'Anthropologie et de Psychologie Cliniques, Cognitives et Sociales) de Nice, et chargé de cours à l’Université Côte d’Azur où il est co-fondateur du Diplôme Universitaire de thérapies comportementales et cognitives.



En parallèle de ses études de médecine et de sa spécialisation en psychiatrie, Jérôme Palazzolo a suivi un cursus en pharmacologie, en neurosciences, en anthropologie de la santé et en psychologie.



Il a publié de nombreux articles de référence et plus d’une soixantaine d’ouvrages traitant des diverses pratiques psychiatriques et des sciences humaines (www.facebook.com/Dr.Palazzolo).

