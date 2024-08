sante





Mettre la lumière sur une profession mal connue

Parce que le prothésiste réalise sur mesure les dispositifs dentaires dans son laboratoire sans contact direct avec les patients, la réalité de son métier est souvent ignorée. "Les prothèses que nous concevons sont pourtant destinées à être implantées plusieurs dizaines d’années en bouche", souligne Laurent Munerot, président de la Fédération européenne des patrons prothésistes dentaires (FEPPD), "Pour le grand public, les enjeux en termes de qualité et de sécurité sont donc conséquents."





Rencontres et démonstrations



C’est dans la perspective de faire sortir la profession de l’ombre et de promouvoir son savoir-faire que la FEPPD a réalisé une vidéo intitulée "Qui se cache derrière votre sourire ?" et décidé d’organiser un événement qui se tiendra chaque année, dans tous les États de l’Union européenne. En France, c’est l’Union nationale patronale des prothésistes dentaires (UNPPD) qui relaie cette première journée européenne le 1er juin prochain.



A travers toute la France, des laboratoires et des centres de formation sont invités à ouvrir leur porte au public, et à organiser rencontres et démonstrations autour de la prothèse dentaire.





Programme et informations sur :



www.unppd.org/unppd/european-dental-technicians-day-2.html www.european-dental-technicians-day.com