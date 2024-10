Les deux sociétés sont fières de cette collaboration, comme en témoigne Benjamin Simon, fondateur de SellingAtHome : "C’est gratifiant pour notre société de travailler avec une marque historique de la vente à domicile telle que Guy Demarle Grand Public. Cela prouve que le numérique est un sujet pour les entreprises de toutes tailles et que des collaborations sont possibles."





Faciliter l'activité de vente



Les deux sociétés ont concentré leurs efforts autour d’un objectif commun : "Faciliter l’activité de vente directe en simplifiant et dématérialisant les process, tout en s’appuyant sur les outils et les technologies actuelles."





Mobilité, dematérialistion, synchronisation



SellingAtHome a construit un outil basé sur la mobilité et le numérique. Aujourd’hui, la solution est capable de dématérialiser l’intégralité des processus de vente, de la prise de commande à l’encaissement par carte bancaire. Ainsi, la donnée est stockée et transférée en temps réel à la marque.













Se concentrer sur la relation client et la présentation produit



Les conseillers Be Save peuvent ainsi gérer leur activité efficacement grâce à leur application mobile et donc se concentrer sur la relation client et la présentation des produits. Cela leur permet de développer leur réseau plus efficacement. Un vrai plus pour la marque, comme le confirme Agnès Renaud : "Nos premières conseillères utilisatrices ont été bluffées par la simplicité de prise en main de l’application, la simplicité du processus de commande, et enthousiasmées par la dématérialisation du bon de commande ! L’application les libère de tâches administratives longues et fastidieuses. Guy Demarle Grand Public et SellingAtHome avancent aujourd’hui ensemble et comptent continuer leur collaboration en s’enrichissant des retours terrains des conseillères."







A propos de Be Save



Be Save est une gamme de produits proposée par Guy Demarle centrée autour de l’appareil de mise sous vide Be Save® qui permet de conserver tous ses aliments 5 fois plus longtemps grâce à une technique déjà utilisée par les professionnels en retirant l'air des récipients.



A propos de SellingAtHome :

Créée en janvier 2016, SellingAtHome est une startup havraise spécialisée dans la dématérialisation des processus en vente à domicile. Dirigée par Benjamin Simon, SellingAtHome développe une suite logicielle SAAS accessible en ligne ainsi qu’une application mobile.

Suite à une levée de fonds de 500 000 € auprès de NFactory et de la société d’investissement Chalus Chegaray et Compagnie, la société a recruté en 2017, sept personnes pour le développement commercial et technique de la solution. Un an après, la société compte aujourd’hui une quinzaine de clients.



SellingAtHome est partenaire agréé de la Fédération de la Vente Directe (FVD)





A propos de Guy Demarle Grand Public