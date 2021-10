sante



Lutter contre les déserts médicaux en Côte d’Ivoire rurale



Le partenariat entre The Heart Fund et UPL a commencé en 2020 avec un programme de lutte contre le Coronavirus en Côte d’Ivoire aux côtés de l’Organisation Mondiale de la Santé et du Ministère de la Santé. Suite au bilan positif de cette première initiative conjointe, UPL a financé une clinique cardiaque mobile, la deuxième à être développée et pilotée par The Heart Fund.



Une phase pilote de mise en oeuvre a été menée, de février à juillet 2021, en partenariat avec la filiale ivoirienne de UPL, Callivoire, ainsi qu’avec le Groupe de Recherches et d’Actions contre les Maladies Cardiovasculaires et des cardiologues de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan.





3303 kilomètres parcourus pour 3641 consultations

Durant cette période, la clinique The Heart Mobile™ a parcouru 3303 kilomètres, mené 11 campagnes de prévention et de dépistage et offert aux communautés rurales isolées 3641 consultations en cardiologie, avec accès à l’imagerie cardiovasculaire. The Heart Mobile™ a par ailleurs permis de former 98 professionnels de santé locaux et introduit dans le pays des technologies cardiovasculaires de pointe.



"Nous sommes très heureux de développer notre partenariat avec UPL et son PDG, Jai Shroff, qui partagent notre vision de justice sociale de santé pour tous, partout. Nous croyons possible de lutter contre les déserts médicaux en déplaçant le centre de cardiologie et les équipes médicales directement vers les populations isolées. La mobilité et la technologie médicale sont les clés pour démocratiser l’accès aux soins et faire avancer la pratique de la cardiologie dans les pays à faibles et moyens revenus", explique le Dr. David Luu, Président-fondateur de The Heart Fund.







Lutter contre les inégalités sociales de santé au sein des communautés agricoles



Leader international en produits et solutions agricoles, UPL investit dans des projets de développement pour venir en aide aux agriculteurs et fermiers victimes des déserts médicaux et des inégalités sociales de santé.



"UPL est heureux de s’associer au Dr. Luu et à The Heart Fund pour améliorer l’accès aux soins des populations rurales en Côte d’Ivoire. Les communautés agricoles sont l’épine dorsale du pays, mais confrontées à des problématiques de ressources, de distance et de mobilité, ces populations ne bénéficient trop souvent pas des mesures de prévention et de dépistage précoce qui permettraient de leur assurer une bonne santé cardiovasculaire. Nous sommes fiers de nous associer à la mission de The Heart Fund et d'améliorer la santé de milliers d'agriculteurs et de leurs familles", explique Jai Shroff, PDG de UPL.



La phase pilote du programme a permis de mettre en lumière les difficultés des bénéficiaires à accéder aux soins spécialisés, 95% d'entre eux ayant déclaré n’avoir jamais consulté de cardiologue avant la venue de The Heart Mobile™ dans leur village.



La mise à l’échelle du programme, lequel s'inscrit dans les Objectifs de Développement Durable de l'Organisation des Nations Unies, permettra de développer de nouvelles initiatives favorisant l’accès aux soins et au dépistage précoce, et le renfort des capacités locales. De nouveaux partenariats permettront par ailleurs de financer de nouveaux équipements médicaux et la prise en charge chirurgicale des maladies cardiovasculaires dépistées au cours des campagnes.



Partnerships & operations

Virginie Gallardo, Chief Operating Officer

virginie.gallardo@theheartfund.eu

À propos de The Heart Fund



Créé en 2010 par le chirurgien cardiaque pédiatrique Dr. David LUU, The Heart Fund (THF) est une organisation internationale œuvrant à démocratiser l’accès à l'éducation sanitaire et aux soins cardiovasculaires, et à faire progresser la recherche et la pratique de la cardiologie dans les pays en développement.



The Heart Fund est accrédité du Statut Consultatif Spécial ECOSOC des Nations Unies depuis 2016 et travaille en collaboration avec les agences internationales de développement (Nations Unies, OMS), les gouvernements, les compagnies médicales et des partenaires locaux et internationaux de la société civile. THF est membre de la World Heart Federation et possède des bureaux à Paris, New York et Abidjan.



theheartfund.eu





À propos de UPL



UPL Ltd. (NSE : UPL & BSE : 512070) est un fournisseur mondial de produits et de solutions d’agriculture durable, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 5 milliards de dollars. Grâce à OpenAgTM, UPL s’attache à faciliter le progrès de l’ensemble de la chaîne agricole en édifiant un réseau qui vise à redéfinir la façon de penser et de travailler de tout le secteur. Ouverts aux idées nouvelles, aux méthodes innovantes et à de nouvelles réponses, nous nous efforçons de mener à bien notre mission, qui est de rendre chaque produit alimentaire plus durable.



Figurant au nombre des principales entreprises de solutions agricoles mondiales, nous disposons d’un portefeuille de solutions biologiques et traditionnelles de protection des cultures avec plus de 13 600 enregistrements. Présents dans plus de 130 pays, nous comptons plus de 10 000 collaborateurs dans le monde.



UPL est également le fournisseur le plus important d'intrants agricoles en Côte d'Ivoire, proposant des solutions innovantes, accessibles et durables. UPL aide également à l’accès aux soins des petits agriculteurs situés en zone rurale.



Leader mondial dans l'industrie de l’agro-chimique avec plus de 30 ans d'expérience en Inde et à l'étranger, le PDG mondial d'UPL, Jai Shroff, cherche, en permanence à développer et à s’impliquer dans le programme de développement mondial, notamment les initiatives Grow Africa et Grow Asia du Forum économique mondial.



Pour tout complément d’information concernant notre portefeuille de solutions sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, y compris les semences, la post-récolte, ainsi que les services, consultez le site upl-ltd.com et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook.