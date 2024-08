shopping



Une collection 100% Française pour la Fête des Pères

Cocorico lance sa collection pour la Fête des Pères avec pour objectif de prouver que le Made in France peut être tendance et à des prix raisonnables tout en bénéficiant de la qualité d’une production 100% française.



Avec ses messages originaux et décalés, Cocorico propose des créations au style retro et célébrant la vie à la française





Le made in France enfin abordable



Grâce à six usines partenaires, Cocorico fabrique ses produits intégralement en France. Du tricotage à la confection en passant par l’impression, toutes les étapes de fabrication des boxers sont réalisées sur le territoire français. Cocorico participe donc à ce mouvement de relocalisation de la production en France et souhaite permettre à tous de s’habiller avec des vêtements made in France. Pour cela, Cocorico lance le premier boxer 100% made in France à moins de 10€.