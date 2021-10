social





"Le Sacrifice silencieux des 15 millions d'aidants"



Dans cette lettre ouverte publiée à l'occasion de la journée nationale des aidants, Maître Duperoy-Paour développe les points suivants :





15 millions de personnes au chevet de leurs proches sans véritable aide de l’État



Ce sont ainsi 15 millions de personnes en France qui viennent en aide par leurs propres moyens à autant d’autres personnes chroniquement malades, parfois avec l’aide infime d’une infirmière ou d’une aide à domicile.





Un impact sous-évalué sur la carrière professionnelle



Selon le Rapport Gillot, rendu en 2018, "un proche aidant sur deux déclare que son rôle d’aidant représente un choix préjudiciable pour sa carrière professionnelle", ainsi, "la moitié des aidants interrogés n’ont pu conserver leur emploi".





Une détresse psychologique trop souvent ignorée



Face à la maladie ou au handicap, le proche aidant est aussi mis à rude épreuve sur le plan psychologique : "Je ne sais pas comment l’aider. J’ai peur de mal faire". "Je ne peux pas le laisser seul, je culpabilise". "Je ravale mes larmes. Je n’ai plus de vie sociale alors que je suis encore jeune."





Des droits insuffisants, inadaptés voire symboliques



Des dispositions comme le droit au répit, le congé proche aidant ou l’allocation journalière du proche aidant ne suffisent, en effet, pas à répondre aux besoins spécifiques des aidants.





Les recommandations du Cabinet Duperoy-Paour



Les pistes d’amélioration qui permettraient aux aidants de concilier leur activité d’aidant, leur vie professionnelle et leur vie privée sont pourtant nombreuses :



• Rémunérer le congé proche aidant.



• Consolider le droit au répit, notamment son financement, pour le rendre effectif et efficace.



• Réduire l’impact négatif de l’activité d’aidant sur les droits à la retraite (trimestres d’assurance supplémentaires, retraite spécifique, prise en compte de la notion de pénibilité dans le calcul des retraites, compte tenu de l’aide physique, morale et psychologique apportée à la personne aidée).



• Valoriser l’activité d’aidant dans la carrière professionnelle et l’engagement citoyen par la création d’un autre volet au compte personnel d’activité.



• Aménager les règles de succession afin de permettre d’avantager le proche aidant.

