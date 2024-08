social

Au terme d’une procédure d’appel d’offres, les Petites Sœurs des Pauvres ont choisi l’association à but non lucratif Adef Résidences pour leur succéder à la direction de leur maison de retraite de Lorient, institution dont elles assuraient la gestion depuis 1862.



La nouvelle équipe dirigeante de l’établissement, qui compte 62 résidents pour 41 salariés, s’est engagée à respecter l’héritage des Petites Sœurs des Pauvres en conservant un mode de gestion fondé sur des valeurs humanistes partagées par Adef Résidences.



"Présenté l’été dernier, notre projet a été sélectionné parmi huit propositions", explique Danielle Pirot, Directrice d’un EHPAD Adef Résidences en région parisienne et Chef de projet pour la reprise de l’établissement de Lorient. "Bien que laïque, notre association se fonde sur des valeurs de bientraitance et de bienveillance, valeurs qui sont communes à l'association et aux Petites Soeurs des Pauvres".



Si la nouvelle "Maison des Tamaris", ne subit donc pas de révolution, elle ne renonce pas pour autant à nourrir de nouveaux axes de développement, liés notamment à l’ouverture vers son environnement extérieur, comme en témoigne le projet de transformation d’une partie inoccupée des locaux vers d’autres actions à visées sociales.





Journée Portes Ouvertes le 28 février à 14 heures 30

"La Maison des Tamaris"

52, rue de Kerjulaude 56100 Lorient



Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici





A propos d'Adef Résidences



Créée en 1990, Adef Résidences est une association à but non lucratif spécialisée dans la création et la gestion d'établissements médico-sociaux (maisons de retraite et établissements handicap). Adef Résidences gère aujourd’hui 43 établissements dont 32 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en France.



L’association a aujourd’hui vocation à rendre des services à la collectivité en faveur du « bien-vieillir » et de l’autonomie des personnes. Son expérience et son savoir-faire lui permettent désormais d’assurer avec succès des coopérations médico-sociales en faveur d’établissements isolés ou en difficulté sur le territoire national et des reprises de gestion d’établissement sociaux et médico sociaux.



Adef Résidences en chiffres :

- 43 établissements dont 32 EHPAD

- 11 établissements handicap

- 1 centre de vacances adaptées

- 3 155 résidents

- 3 000 salariés



Plus d'informations : www.adef-residences.com