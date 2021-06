social





Régulièrement, la CDEFI (Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs) analyse des données statistiques relatives aux formations et aux métiers d'ingénieurs dans un document baptisé "Chiffre du mois".



Dans le numéro 81(1), un tableau présentait la proportion de femmes en fonction du domaine de la formation du cycle ingénieur en cours. Le constat est clair : les femmes sont particulièrement peu représentées dans les domaines de l’électronique / électricité (18,4%), de l’informatique et sciences informatiques (16,4%) et de la mécanique (20,2%).



Cette sous-représentation se retrouve ensuite dans les effectifs des sociétés d’ingénierie, ELSYS Design, AViSTO et MECAGINE n’y font pas exception.



Le témoignage de Maëlle, ingénieure FPGA chez ELSYS Design, est très éclairant à ce sujet : "Ce n’est pas toujours facile pour les femmes dans ce milieu de se projeter et d’être ambitieuses. C’est un problème sociétal, on a tendance à s’autocensurer davantage que les hommes. Il existe peu de femmes ingénieures auxquelles on peut s’identifier car il y en a moins et elles sont peu visibles. Etant donné qu’on a moins de modèles on s’imagine moins facilement s’épanouir dans des carrières d’ingénieures."

En rejoignant l’association des Femmes Ingénieures, ADVANS Group souhaite se joindre aux autres membres afin de donner davantage de visibilité aux femmes ingénieures.



Pour Lionel Carre, DRH d’ADVANS Group "Nous souhaitons faire passer un message d’apparence simple aux jeunes étudiantes : ayez confiance en vous ! Croire en soi est la condition nécessaire pour se lancer dans l’exercice de métiers passionnants, au sein desquels on peut s’épanouir professionnellement et personnellement. Donner plus de visibilité aux femmes ingénieures constitue un levier efficace pour y contribuer."

Pour Aline Aubertin, Présidente de l’association des Femmes Ingénieures : "L’ensemble de l’association Femmes Ingénieures, et en particulier son Conseil d’Administration, souhaitent la bienvenue à ADVANS Group. Nous nous réjouissons de pouvoir contribuer ensemble pour augmenter la mixité dans nos métiers."

(1) - Chiffre du mois : les effectifs féminins en cycle ingénieur (avril 2018), pages 3 et 4.

