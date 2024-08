social



Approvisionner les Camions et bus du Cœur



Tout au long de l’année, les Restos du Coeur proposent un accueil et un accompagnement aux personnes privées de domicile autour de quatre types d’actions : maraudes, accueils de jour, Camions et Bus du Coeur, Points Chauds / Points Accueils. Sur les 31 Camions et Bus du Coeur, les 2 600 bénévoles de l’association distribuent tous les jours des repas à consommer sur place aux personnes accueillies. Ces rendez-vous sur des points fixes permettent des moments de rencontre et des temps de convivialité entre personnes accueillies et bénévoles.



Les gobelets offerts par AGP Système vont pouvoir approvisionner les Camions et bus du Coeur de l’association départementale de Seine-Saint-Denis. En manque de matériel adapté, ces nombreux gobelets qui ont la capacité de garder les aliments et/ou les boissons suffisamment longtemps, permettent à l’association départementale de faire des économies mais aussi de poursuivre son aide précieuse envers les plus démunis.





Des gobelets écologiques 100% made in France



Ces gobelets écologiques et réutilisables, 100% made in France d’AGP Système, permettent déjà à de nombreux organisateurs d’évènements sportifs, festivals, manifestations ou associations d’être plus respectueux de l’environnement.



A travers ce don, AGP Système affirme son souci permanent de promouvoir et faire cohabiter les 3 piliers fondateurs du concept de développement durable : préservation des ressources naturelles, sans jamais négliger les fonctions économiques et sociales de l'entreprise.





A propos d'AGP Système



Fondé en 2007, AGP Système est fédérateur de solutions de logistique événementielle et dispose des meilleurs outils pour l'organisation d'événements (sportifs, corporates, festivals, salons). AGP Système propose une gamme complète de services d’accueil du public et de gestion logistique et propose également des produits de démonétisation tels que des Tokens, permettant l’accélération des ventes et un meilleur confort du public, et c’est plus de 20 enceintes sportives qui utilisent le Token.



L’entreprise équipe les évènements suivant de ses solutions de logistique et de démonétisation : Solidays, SUA Rugby, Renault Trucks, Electrobeach Festival, Lou Rugby, UBB Rugby, Château de Versailles Spectacles, FFSA, GL Events, Reggae Sun Ska, Jo Londres 2012, fête de l’humanité, Brasseries Kronenbourg, Elior, Jazz à Vienne, Heineken, Eurockéennes, Club Med, Hermès, Havas, FC Lorient, Jean Paul Gauthier…



AGP Système emploie 5 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 millions d'euros en 2016