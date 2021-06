social



Un outil d'auto-évaluation construit sur la base du DISC

Le test AVATAR adopte une approche par “typologie” afin de révéler l'individu à lui-même plutôt que de le comparer aux autres. Il se base sur un modèle original construit par les psychologues de Central Test, en ajoutant de nouvelles dimensions au DISC (outil psychologique fréquemment utilisé pour évaluer et classifier la personnalité d’un sujet).





Modèle AVATAR



Un test validé scientifiquement



Le test AVATAR a été développé par l'équipe de psychologues de Central Test. L'entreprise Central Test édite des outils d'évaluation pour les services RH de grandes entreprises françaises (Société Générale, ACCOR Hotels, Club Med..) depuis 16 ans.

Central Test dispose de son propre centre d’étude dédié à la validation de ses outils. Chaque outil est testé sur un panel de plus de 30 000 membres issus de tous les pays.





Dashboard du test AVATAR



Éclairer les choix d'orientation et de reconversion professionnelle



Le test AVATAR s'adresse particulièrement aux jeunes diplômés, aux jeunes travailleurs ou aux personnes en reconversion professionnelle. Cet outil d'auto-évaluation permet de mieux comprendre ses sources de motivation au travail, son style de communication et ses capacités à travailler en équipe.



Agir en cohérence avec soi-même



Ce nouveau test de personnalité peut être utilisé de façon individuelle (coaching, bilan de compétences, orientation professionnelle et scolaire…) ou dans un environnement de groupe (gestion du changement, management d’équipe…).



L'objectif est d’agir en cohérence avec soi-même et de construire de meilleures relations interpersonnelles. AVATAR a été pensé pour générer un éventail d’informations pratiques, transposables dans le domaine professionnel et personnel.



AVATAR : une expérience qui se partage

Afin d’améliorer l’expérience et l’usage d’AVATAR, une fonctionnalité de partage entre amis a été développée par Test & Go. En invitant un proche directement via son dashboard, il est maintenant possible de comparer son profil AVATAR avec ceux de ses ami(e)s ou collègues et d’en apprendre plus sur leurs traits de personnalité complémentaires.



Identifier son type personnalité parmi 8 profils

AVATAR est composé de 73 questions et peut être complété en 10 minutes. En fonction des résultat du test, le type de personnalité est révélé et illustré par un des robots AVATAR suivant :

le médiateur

l’entrepreneur

l’inventeur

le supporter

l’instructeur

le coordinateur

le bienfaiteur

le réalisateur

La passation du test, la description du profil, l’accès au dashboard et à la Talent Box (outil de matching de ses compétences et des métiers correspondants) sont gratuites sur Test & Go. Le rapport complet d’AVATAR est disponible au prix de 15 euros.



Typologie des profils types



A propos de Test & Go :

Test & Go est une plateforme d’auto-évaluation proposant des tests de personnalité, d’orientation, de motivation, de QI et d’intelligence émotionnelle. Le Test & Go AVATAR est développé par la société Central Test.

Depuis 16 ans, la société Central Test édite des outils d'évaluation pour plus de 4000 entreprises mondiales, depuis ses bureaux à Paris et à Londres.



Pour en savoir plus : www.test-and-go.com





Contact presse :

Joanne Razafimanana

joanne.razafi@centraltest.com

www.centraltest.fr