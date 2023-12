social

Une expérience spéciale pour l'Avent



Cette année, Cathoglad souhaite offrir une expérience spéciale pour l'Avent en invitant 22 évêques à partager une courte histoire personnelle chaque jour, inspirant ainsi un chemin d'espérance vers Noël. Cette initiative a pour objectif de créer une proximité entre les évêques et le peuple de Dieu au travers d'un témoignages de 2-3 minutes, partageant une histoire personnelle pleine d'espérance qui a marqué leur parcours.

Le mystère de l'incarnation



Le thème de cette année met en lumière le mystère de l'incarnation: "Le cœur de l'évêque en Avent est semblable au Cœur du Christ avant sa venue dans la chair, tourné vers l'Homme dans sa misère, se préparant à l'embrasser, à l'épouser dans l’Incarnation." déclare le père Roger Frey, prêtre accompagnateur.

Julien Dodeman, co-créateur de Cathoglad, explique : "Nous avons eu cette idée lors de notre collaboration avec l'équipe communication de la CEF. Nous sommes reconnaissants pour leur enthousiasme et leur soutien. Nous sommes convaincus que ces témoignages de missionnaires que sont les évêques, convoquera les coeurs à la joie du Christ rédempteur".

Fonctionnement

Du 3 au 24 décembre, retrouvez ces vidéos sur https://www.youtube.com/@cathoglad

— Youtube "Cathoglad" dans la vidéo des lectures du jour : publiée à 22h la veille. (25-40k auditeurs/jour)

— Youtube "Cathoglad" en format individuel à midi le jour même.

— Instagram "Cathoglad" en format individuel à midi le jour même.

A propos de Cathoglad

Cathoglad, fondée il y a quatre ans, compte aujourd'hui une communauté mondiale de plus de 150 000 abonnés YouTube, avec 90 000 auditeurs réguliers par mois et 209 000 auditeurs uniques. Leur mission est claire : fortifier la foi à travers l'écoute de la parole, l'enseignement, la prière et la louange.

Contact Presse:

Julien Dodeman, Co-créateur

mail: administration@cathoglad.com