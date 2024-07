social







Une agence de voyage pas comme les autres

Supernova, c'est une agence de voyage pas comme les autres qui, cette année, va permettre à exactement 1 465 adultes en situation de handicap mental et psychique de prendre la route des vacances.



Fondé en 2019 par Julien Carret, entrepreneur dans le secteur des colonies de vacances qui organise depuis 15 ans des séjours adaptés, Supernova propose une gamme de séjours sur-mesure, adaptés au degré d'autonomie de chacun de ses vacanciers.

"Il y'a une trentaine d'année, les services médico-sociaux ont pris conscience que les personnes en situation de handicap avaient aussi besoin de vacances.", indique Julien Carret, "Mais les foyers de vie qui, au départ, organisaient eux mêmes les séjours pour leurs pensionnaires se sont petit à petit désengagés face aux coûts, liés notamment à l'encadrement".



Face à ce constat, Julien Carret, lui-même parent d'un enfant en situation de handicap cognitif, a décidé de se lancer dans l'aventure, afin de contribuer à répondre à une demande qui souffre, encore aujourd'hui, du manque d'acteurs sur le secteur.





Adaptation et inclusion

Supernova fonctionne comme une agence de voyage classique, avec une attention particulière portée sur deux missions fondamentales : adaptation et inclusion.

L’objectif est de favoriser la prise d’autonomie des vacanciers au sein d’un groupe, tout en proposant un accompagnement et des activités adaptés.

Ainsi, afin de respecter au mieux les besoins de ses vacanciers, Supernova établit en amont une carte d'identité d'autonomie pour chacun d'eux, permettant ensuite de les orienter vers des gammes de séjours compatibles avec leur profil.



"L'idée est bien évidemment de proposer des prestations en fonction du degré d'autonomie de chacun. Mais ensuite, il est primordial de donner la possibilité à nos vacanciers de choisir parmi une sélection de destinations et de séjours." précise Julien Carret, "Parce que les vacances, y compris pour les personnes en situation de handicap, doivent rester avant tout un projet personnel, un choix."



L'encadrement, un rouage essentiel

Tous les voyages sont encadrés par des animateurs, dont le nombre varie en fonction du degré d'autonomie des vacanciers. Ces encadrants sont soit des étudiants issus des filières du secteur éducatif ou médico-social (ergothérapeutes, kiné,...), soit des intervenants plus expérimentés bénéficiant d'une expertise dans le domaine du handicap en raison d'un engagement personnel de longue date ou de leur parcours professionnel.



"Nos séjours doivent être réglés comme du papier à musique, tant au niveau de l'organisation et de la logistique que de l'encadrement humain.", explique Julien Carret, "C'est de l'horlogerie, du travail de précision. C'est pourquoi nous apportons le plus grand soin au recrutement de nos animateurs, tant sur le plan de la qualification que de la sincérité de leur engagement personnel. Parce que, lorsque l'on travaille auprès d'un public handicapé, on ne peut pas se permettre l'à peu près."





1465 vacanciers, 35 destinations, 73 séjours et 220 animateurs

Cet été, Supernova fera partir 1465 vacanciers par groupes de 12 à 22 personnes vers 35 destinations pour un total de 73 séjours encadrés par 220 animateurs.

Du séjour 100% camping au Grau du Roi, en passant par une découverte des sports nautiques à Antibes ou un séjour itinérant en Thaïlande, les vacanciers disposent d’un large choix pour combler leurs envies d'évasion.

Dans le but de rendre ses services accessibles au plus grand nombre, Supernova s'attache à proposer des tarifs adaptés à tous les budgets : à partir de 1000 euros pour une semaine en France, 3500 euros pour deux semaines en Floride ou au Québec. Par ailleurs, en communiquant le surcoût lié au handicap, l'agence permet aux vacanciers de bénéficier d'une prise en charge de l'Etat pouvant atteindre jusqu'à 60% du prix global du séjour.



"Notre mission, depuis le début, a été de faire du voyage une réalité accessible, en veillant à ce que personne ne soit exclu de la joie et des trésors de découverte que le monde a à offrir !", conclut Julien Carret.





Plus d'informations : https://www.sejours-adaptes.com