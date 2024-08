social

"KESKIRISK" : Un jeu pour connaître et éviter les risques de son métier



"KESKIRISK" est un jeu de plateau composé de différents types de cartes et de matériel, permettant d’appréhender,de façon ludique, les différents types de risques professionnels. Il permet de développerses connaissances sur la gestion des risques professionnels, de repérer les situations susceptibles de nuire à sa santé, sa sécurité ou d’entraîner des efforts inutiles ou excessifs et développer les gestes, réflexes et attitudes adaptés.



Le jeu aborde les risques professionnels suivants : risques physiques, mécaniques, chimiques, biologiques, radiologiques, psychologiques.

"Le prototype, présenté en avant-première au salon Preventica de Paris au mois de juin dernier, a remporté un vif succès. Nous avions déjà de nombreuses demandes de la part de Formateurs, Préventeurs et Responsable Sécurité au travail, nous faisant part de leur souhait de disposer d’un support sur la prévention des risques. Fort de notre expertise dans le domaine de jeux pédagogiques et sur la thématique du handicap, nous avons construit KESKIRISK, avec le soutien de spécialistes de différents domaines (responsables préventeurs du monde de l’agro-alimentaire, de l’industrie, cabinet conseil et de formation…)" explique Benoît Carpier, co-créateur du jeu et dirigeant de KESKI.

Composition du jeu "KESKIRISK"







- 162 cartes "QUIZ" pour développer ses connaissances sur la gestion des risques professionnels



- 41 cartes "DEFI" pour éprouver une situation de danger et ses impacts à travers en réalisant une épreuve simple



- 41 cartes "ATTITUDES" pour inviter à la réflexion sur les comportements adaptés selon les situations (analyse de risque, danger réel, premier secours, devoir d’information…)



Ce jeu de cartes se joue à partir de 3 joueurs et jusqu’à 30 joueurs qui peuvent alors se constituer en équipes. Il permet d’animer des sensibilisations à partir de 30 minuteset jusqu’à une journée entière.



"KESKIRISK" est commercialisé directement par KESKI sur son site Internet et sur ses sites partenaires.





A propos de KESKI

KESKI, est une société experte en création d’outils ludo-pédagogiques de sensibilisation à destination de tous publics. Sa mission est de développer des concepts d’animation ludiques et pédagogiques pour donner des clés de compréhension sur des sujets complexes, briser les tabous et changer les regards, générer de nouvelles attitudes pour mieux vivre ensemble.



KESKI conçoit, fait fabriquer en ESAT et distribue des outils pédagogiques prêts-à-jouer (Les Handispensables, Les Clefs de Dys, Les Hinvisibles, Les Discriminables, KESKIRISK…).



KESKI conseille et accompagne les entreprises et collectivités dans la conception et la réalisation sur-mesure de leurs outils de sensibilisation.



KESKI a été créée en 2009 par Benoît Carpier.