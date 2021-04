social

Partagence soutient 130 foyers sinistrés dans la durée

En octobre 2020, la tempête Alex a largement touché et sinistré le haut-pays niçois. Nombreuses habitations ont été dévastées et des familles ont dû être évacuées. Depuis, l’association Partagence assiste 130 foyers sinistrés qui ont beaucoup ou tout perdu dans cette catastrophe de grande ampleur.





La tombola solidaire des passionnés de sport



Une tombola solidaire nationale pour réunir des fonds

Dans le cadre de son programme de post urgence mené jusque fin 2021, l'association parisienne propose une tombola solidaire nationale. Celle-ci doit permettre de compléter son fonds de solidarité pour les sinistrés, visant à aider les nombreux foyers touchés qui ont fait appel à l'organisation.



Ces fonds serviront notamment à continuer l'achat d’équipements neufs pour la réhabilitation des habitations dévastées ou pour participer à l’aménagement de nouveaux logements.



Cette opération prolonge la tombola et la vente aux enchères organisées en fin d’année 2020 par le club de football de l’OGC Nice, au profit de l’association. Ces deux initiatives solidaires ont déjà permis de mieux répondre aux importants besoins.



Le sport français associé à l'initiative solidaire de Partagence



Face à l'étendue des sinistres, des sportifs et des acteurs du sport français se sont mobilisés aux cotés de Partagence. Alain Bernard et Alizé Cornet, deux grands champions, se sont investis dans cette belle cause et parrainent alors cette opération. Une démarche dans laquelle s’est pleinement impliquée l’association Artistes Sportifs de coeur.

Alain Bernard, déclare : « Comment ne pas rester abasourdi au regard des événements dramatiques qui se sont déroulés si proche de nous, au coeur de notre département des Alpes Maritimes et ses vallées si emblématiques ? Je tiens à apporter tout mon soutien aux personnes sinistrées, ayant subi des dommages parfois irréparables, et mobiliser ainsi toutes nos forces pour qu’ils puissent envisager un avenir meilleur grâce au soutien de Partagence. Parce qu’il n’y a pas de petits gestes, un don à travers cette tombola ne peut qu’apporter de la bienveillance, je compte sur vous ! »

Au total, ce sont 35 sportifs ou anciens champions, mais aussi des clubs et des entreprises de sport ont répondu présent en offrant des pièces de collections, des accès privilégiés à des événements ou des rencontres individuelles.

Parmi les sportifs partenaires de la tombola :

Tony Parker, Alizé Cornet, Alain Bernard, Thomas Voeckler, Hervé Renard, Stéphane Diagana, Philippe Bozon,...

Paris-Saint-Germain, RC Lens, OGC Nice, Stade Toulousain, CA Brive, FC Nantes, Nimes Olympique,...

Grand Prix de France de Formule 1, activité de plongée avec un champion du monde, Pierre Frolla,...

L'ensemble des lots offerts sera tiré au sort le 5 mai, à Paris. Tous les acheteurs de tickets peuvent choisir le ou les lots qu'ils souhaitent. Certains ont même fait l’acquisition de billets pour offrir, s’ils sont gagnants, leur(s) lot(s) à des enfants sinistrés dans les vallées des Alpes-Maritimes. Un bel exemple de solidarité.



Pour plus d'informations sur les lots : www.latombolasolidaire.fr

À propos de Partagence

Aux côtés des entreprises et des pouvoirs publics, Partagence agit au bénéfice du bien public. Avec comme objectif l'aide aux sinistrés des catastrophes naturelles, afin qu'ils retrouvent un cadre de vie « normal », l’association est opérant dans 4 domaines :

l’aide à la réhabilitation intérieure de l’habitat sinistré à travers la distributions d’équipements neufs collectés auprès des industriels et des distributeurs ;

le conseil en assurance et le soutien psychologique aux personnes sinistrées ;

le développement de réserves de post urgence régionale (RPU) en France ;

en dehors de ses programmes de post urgence, l’association apporte des « Coups de pouce » ponctuels à des associations, en France ou à l’étranger.

C’est aussi la mise en ligne d’une plateforme internet facilitant l’identification de familles sinistrées sur une zone d’intervention de Partagence et leurs demandes d’aide matérielle. C’est la première association, en France, à permettre cette démarche de post urgence. Par ailleurs et depuis l’été dernier l’association a créé une application pour mobile (Sinistraide) pour mieux informer les sinistrés.

www.partagence.org