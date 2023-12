social







Que n'a-t-on pas écrit sur le thème de l'analyse des pratiques ? Le psychologue Laurent Garcia met à cœur de développer ce dispositif dans ses moindres détails. Intervenant depuis de nombreuses années auprès des équipes des institutions médico-sociales pour publics (enfants/adultes) en situation de handicap ou atteints de maladies, il a placé l’analyse des pratiques au sommet de ses préoccupations.



À l’adresse des professionnels de ces secteurs, ou ceux désireux de proposer des groupes d’analyse des pratiques professionnelles, une approche novatrice est dépeinte au fil des pages.



Celle-ci repose tout d’abord sur une conceptualisation originale, à savoir un socle scientifique pour comprendre l’histoire et les paradigmes émergents de l’analyse des pratiques, puis sur une méthodologie exposée pas à pas.



Lequel conduit l’auteur à poser un postulat majeur : les groupes d’analyse de la pratique sont des temps de convocation des processus de l’imaginaire, des temps où se réinventent les pratiques ; des temps où la parole porte la créativité, l’inventivité des participants.



Cet apport constitue la signature de Laurent Garcia : un angle nouveau, et surtout une stratégie adaptable pour les professionnels qui souhaitent utiliser l'approche intégrative auprès de leurs équipes.



En somme, l’auteur invite les professionnels de l’analyse des pratiques, les intervenants aguerris et néophytes, les praticiens, les chercheurs… à une refonte de cet outil qu’ils s’appliquent à instaurer. Par des axes de réflexion et d’application concrets, pour des perspectives et ouvertures jusque-là inexplorées et restant à imaginer…

A propos de l'auteur

Laurent Garcia est psychologue. Il travaille dans le secteur médico-social depuis une trentaine d’années, se consacrant à l’accompagnement des publics vulnérables accueillis dans les différentes structures de ce secteur (enfants, adultes, en situation de polyhandicap, souffrant de troubles psychiatriques, personnes présentant des problématiques psychosociales liées aux situations d’exclusion, de précarité).



Il intervient également dans le secteur des entreprises sur des questions de santé mentale au travail. Fort de cette expérience, engagé pleinement dans une pratique d’aide individuelle et systémique, son parcours l’a amené à conceptualiser des espaces de soutien aux professionnels au travers des groupes dits "d’analyse de la pratique".

