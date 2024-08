social



Entre 2014 et 2015, le nombre de mineurs isolés étrangers accueillis en Europe a quadruplé, passant de 23 000 à 88 300 jeunes, d’après les statistiques d’Eurostat.



L’arrivée de ces mineurs non accompagnés en France nécessite de nouvelles réponses. Effectivement, les démarches traditionnelles de type placement en foyer ne permettent pas de faire face à tous les besoins d’insertion de ces jeunes.



Cette année, la Fondation pour l’Enfance a décidé de subventionner deux démarches expérimentales qui s’adaptent à la situation spécifique de ces mineurs isolés.



D’un côté, l’initiative portée par l’association France Parrainages qui combine accompagnement et hébergement durable de ces mineurs par des familles solidaires. La Fondation pour l'Enfance et France Parrainages ont travaillé main dans la main dès les prémisses du projet fin 2016. Cette démarche s’inscrit dans la continuité logique du parrainage de proximité, qui fait ses preuves et apporte une véritable aide morale et affective, et un réseau social de proximité à ces enfants.



De l’autre, l’association Hors la Rue qui apporte une aide aux mineurs étrangers repérés dans la rue. En complément à son service d’accueil de jour, elle souhaite renforcer l’accompagnement social des jeunes.





"Appuyer des démarches d’accompagnement complémentaires des systèmes actuels de protection de l'enfance en France, c'est assurer un meilleur avenir à tous ces enfants", Georges Lefebvre, Président de la Fondation pour l'Enfance





