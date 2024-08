social







L'histoire de Plaqueomatic

L'entreprise Plaqueomatic a été fondée par deux cousins, David Engstrand et John Eskilsson. David, issu d'un cursus dans la programmation, s'est un jour aperçu que les possibilités de commande de signalétiques en ligne étaient très limitées. Il a alors fait part à John de son idée : permettre aux gens de concevoir leur propre signalétique. Tandis que John lui demandait un peu de temps afin de réfléchir au concept commercial, David avait déjà terminé le logiciel et acheté la première machine. Plaqueomatic s'est ensuite développée rapidement jusqu'à connaître à son succès actuel. Vu de l'extérieur, tout semblait aller pour le mieux, mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Quelques années après le lancement de l'entreprise, David a commencé à souffrir de troubles mentaux, ce qui a bouleversé sa vie. Après deux ans de lutte, David a mis fin à ses jours.





#cestinvisible - Des autocollants qui font la différence

La campagne #cestinvisible, en partenariat avec Mental Health Europe (MHE), a pour but de rendre hommage à David et à toutes les personnes qui souffrent en silence de problèmes de santé mentale. Car un sourire apparent peut dissimuler une réalité intérieure bien différente. Les troubles mentaux nous paraissent toujours difficiles à aborder et sont le plus souvent invisibles. En proposant des autocollants avec le hashtag #cestinvisible, Plaqueomatic veut contribuer à lever le tabou lié aux problèmes de santé mentale, en un mot à rendre visible l'invisible. Les autocollants existent en plusieurs formats et sont disponibles sur le site de Plaqueomatic.



Tous les fonds collectés seront intégralement reversés à l'organisation Mental Health Europe (MHE) dont l'activité consiste à faire en sorte que la société reconnaisse et lutte contre les troubles psychiques, afin que les personnes souffrant de problèmes de santé mentale soient respectées et reçoivent le soutien dont elles ont besoin, et que les suicides soient évités.



Pour plus d'informations au sujet de la campagne, rendez-vous sur : plaqueomatic.fr/cestinvisible.





A propos de Plaqueomatic



Le fabricant de signalétique Plaqueomatic a démarré son activité en 2008 en vendant des plaques en plastique via internet. Depuis, son assortiment s'est rapidement étoffé. Aujourd'hui, ce sont plus de deux millions de panneaux qui ont été livrés dans plus de 80 pays à travers le monde.