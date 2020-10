social







La France compte plus de 11 millions d’aidants qui s’occupent quotidiennement d’une personne malade ou en perte d’autonomie. Avec de nouveaux services mis en place cet été, SeniorAdom souhaite renforcer son soutien aux aidants.





Appels de convivialité



L’isolement des personnes âgées est une préoccupation majeure. Pour y répondre, SeniorAdom met à disposition une écoute attentive et bienveillante pour échanger et devenir le Compagnon du Mieux-Vivre de tous les instants.



Ce service d’appel de convivialité SeniorAdom est disponible 24h/24, 7j/7. L’objectif étant de rompre l’isolement géographique ou social, et le sentiment de solitude qui s’installent trop souvent au fil du temps. Pour entretenir ce lien privilégié, SeniorAdom appelle régulièrement les personnes accompagnées pour prendre de leurs nouvelles et créer un moment d’échange.





Accompagnement social



Selon une enquête nationale Ipsos 2020, 74% des aidants déclarent avoir besoin de répit et d’information sur les solutions à leur disposition. C’est pourquoi SeniorAdom propose, sans surcoût, de mettre en relation ses clients avec des conseillers professionnels spécialisés en économie sociale et familiale dans le cadre d’un accompagnement personnalisé. Ainsi, les aidants ne sont plus seuls pour faire face à des situations souvent complexes en étant guidés dans leurs démarches administratives ou financières.





Soutien psychologique



Personne n’est préparé à prendre en charge la perte d’autonomie d’un proche, ce qui se traduit souvent par un sentiment de solitude et de détresse face aux évènements. Par sa capacité à mettre en place un programme de soutien psychologique assuré par des professionnels, SeniorAdom contribue à soulager le quotidien des aidants.



Ce service apporte un soutien psychologique destiné également, à accompagner les aidants qui doivent faire face au quotidien à une multiplication d’épreuves : perte d’autonomie, retour à domicile, logement inadapté, annonce de diagnostic, maladie, ….



Les psychologues cliniciens de SeniorAdom, délivrent ce service sous forme d’entretiens téléphoniques périodiques pouvant aller jusqu’à 10 séances par an.

SeniorAdom prend soin de nos aînés mais également de leurs aidants, qui ont besoin de moments de répit.





SeniorAdom : Votre compagnon du mieux-vivre la téléassistance



Après 7 années consacrées à l’innovation et à la création de nouveaux services, SeniorAdom a décidé de rejoindre le Groupe VYV.



Ainsi SeniorAdom se positionne comme la solution de téléassistance du premier groupe mutualiste français avec des solutions bienveillantes et innovantes. Leurs offres visent à proposer le service de téléassistance le plus approprié à la situation avec des solutions en mobilité ou à domicile depuis leur plateforme basée à Vertou (44) disponible 7j sur 7 et 24h sur 24.



Au-delà de sa capacité à gérer toutes les sollicitations résultantes d’un appel volontaire ou d’une détection automatique, SeniorAdom s’applique à mettre en place un accompagnement personnalisé constitué d’appels de convivialité, de soutien psychologique et de suivi social.

www.senioradom.com