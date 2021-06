societe



Modèle en argile de la statue "No Racism"



Une statue de bronze imposante pour soutenir le mouvement Black Lives Matter



La démarche de l'artiste Sylvain Le Bail se joint aux mouvements populaires “Black Lives Matter” et "Take a Knee”, nés aux USA suite aux nombreux faits-divers impliquant des violences policières.



L’œuvre, inspirée de la mort de Georges Floyd, représente le visage d’un homme noir écrasé par le genou d’un policier. Le mémorial en bronze pèsera 2.5 tonnes et sera intitulé "No Racism". Cette œuvre sera proposée en donation à une ville américaine.





De la Dordogne aux États-Unis



La création de l'œuvre “No Racism” repose sur une initiative régionale forte. L'artiste périgourdin est soutenu par des appuis humains et financiers régionaux. Le modèle et l'ensemble des pièces composant l'œuvre finale ont été réalisés avec des artisans locaux, dans des ateliers de la région.





Participation des élèves du Lycée technique Hélène Duc de Bergerac



Un mémorial populaire pour honorer les victimes du racisme et des violences policières



L'ambition de ce projet est de rassembler le plus grand nombre de personnes, d'associations, de mouvements et d'entreprises souhaitant véhiculer un message humaniste.



Le financement du tirage en bronze et de l'expédition vers la ville hôte est ouvert au financement participatif.





Un crowdfunding pour financer le tirage de la statue en bronze et l'expédition du mémorial



L'artiste lance une campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter afin de tirer sa statue en bronze. Les fonds rassemblés serviront également à financer le transport et l'expédition de l'œuvre vers la ville américaine candidate à sa réception.





Pour soutenir ce projet : www.kickstarter.com/projects/noracism/no-racism





Soutenir le projet et inscrire son nom sur un monument américain



Les donateurs qui soutiennent l’artiste auront leur nom gravé sur les plaques de granit entourant ce mémorial installé sur une place publique d'une grande ville américaine.



Les dimensions de la gravure du nom, prénom, ville, pays du donateur dépendront du montant du don :

100 € : 2 cm

500 € : 3 cm

1000 € : 4 cm

5000 € : 5 cm

8500 € : 5 cm (or)







Visualisation des stèles de granit entourant l'œuvre sur lesquelles seront gravés les noms des donateurs :

Un engagement humaniste et solidaire



Sylvain Le Bail réalise une œuvre fidèle à ses convictions et son engagement humaniste. La conception de ce mémorial s'inscrit dans le devoir de mémoire pour les victimes de violences policières.



"Dans ce mémorial, l'homme est face contre terre et résiste. Son regard, droit, fixe désormais son destin dans le ciel. Le policier continue d’écraser son visage et son cou, indifférent à son agonie et sourd à son souffle qui s’éteint lentement. L’homme prie, supplie, mais le genou dans sa rectitude ne tremble pas, criminel et méprisable. Ce qu’ils ignorent, c’est qu’un jour, les noms d'hommes et de femmes s’inscriront sur le granit noir, comme autant de messages d’espoir pour un monde meilleur, où tous les hommes auront les mêmes droits.", explique Sylvain Le Bail.

À propos de Sylvain Le Bail

Sylvain Le Bail est un artiste-peintre et sculpteur originaire de Dordogne. L'artiste est un ancien policier reconverti suite à des divergences idéologiques avec le fonctionnement de la police. Ses convictions idéologiques l'amènent, au cours de sa vie, à s'engager pour des causes humanitaires. En 1997, il soutient des réfugiés politiques au Kosovo et effectue des séjours humanitaires dans ce même pays.



Il véhicule désormais ses convictions à travers l'art. Sylvain Le Bail est un artiste éclectique. Après avoir écrit une dizaine d'ouvrages, il s'accomplit désormais dans la peinture et la sculpture.



Contact presse :



Sylvain Le Bail

sylvain.le-bail@orange.fr