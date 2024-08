societe



Dès le 1er Janvier prochain, pour tous ceux qui souhaitent divorcer à l’amiable, il n’y aura plus besoin de passer devant un juge lors d’une audience au tribunal. Désormais, après un simple délai de rétractation de 15 jours, la convention de divorce pourra être enregistrée par un notaire qui lui donnera force exécutoire. Les époux seront alors divorcés. Chaque époux devra désormais avoir son propre avocat. Une réforme majeure, sans doute la plus importante que l’institution du divorce ait connue.



Pour y voir plus clair et comprendre ce qui va changer, Maître Yves Tolédano, avocat au Barreau de Paris depuis 18 ans, spécialiste du divorce et fondateur de Radio Divorce, explique en vidéo, de façon claire et rapide, le nouveau divorce sans juge.





Lien vidéo : www.youtube.com/watch?v=7YSRIij1HY8





Site : www.divorceamiable.org