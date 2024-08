societe

La société Deltour autocars et voyages, située à Bondues et représentée par ses dirigeants Raymond Vincent et Christophe Inglart, a décidé de soutenir les Restaurants du coeur de Saint-Omer et de la région lilloise à l'occasion du match amical de football France-Espagne, qui aura lieu mardi 28 mars 2017 au Stade de France.

Ce soutien prendra la forme d'un don de 40 places à l'association, comprenant le transport en autocar, ainsi que l'accès au match en catégorie 2.

Dans le cadre du lancement de la collecte des Restaurants du cœur, Deltour autocars et voyages a souhaité contribuer à sa manière, au "mieux vivre" des familles démunies en mettant à profit leur savoir-faire de transporteur de personnes et de voyageurs.

Cette décision fait écho au caractère amical de ce match et a pour vocation d'inciter les entreprises du territoire à faire preuve de solidarité envers les personnes démunies. Deltour autocars et voyages espère ainsi offrir un peu de rêve et de bonheur à ces familles qui en manquent tant et ce, dans cet endroit mythique que représente le Stade de France.



Deux points de ramassage sont prévus le mardi 28 mars :



- Saint-Omer à 13h30

- Wattrelos à 14h30





A propos de Deltour autocars et voyages