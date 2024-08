societe

Nous avons été profondément choqués par les photos et vidéos, récemment publiées sur Internet et dans la presse, qui mettent en avant des armes à feu lors d'une cérémonie conduite aux États-Unis, le 28 février dernier, par l’organisation "Sanctuary Church".



Pour éviter tout amalgame, nous tenons à préciser que ce groupuscule dissident n'a absolument aucune affiliation avec le Mouvement de l’Unification, fondé en 1954 par le révérend Sun Myung Moon et dirigé depuis son décès en 2012 par sa veuve, madame Hak Ja Han Moon.



Bien que le dirigeant de la « Sanctuary Church » soit Hyung-jin Moon, le plus jeune fils des quatorze enfants du révérend et de madame Moon, celui-ci a choisi, depuis 2013, de prendre un chemin opposé à la direction officielle et aux valeurs du Mouvement de l’Unification.



Nous nous opposons fermement à toute forme de violence. C'est pourquoi la simple idée que des armes puissent avoir une quelconque place dans un contexte spirituel nous semble inacceptable.



Les membres du Mouvement de l’Unification, actuellement établi dans 194 pays, dont la France, croient en un Dieu d’amour et de compassion et œuvrent sans relâche pour incarner l'idéal du véritable amour tel qu'enseigné dans le Principe divin, leur enseignement de base.



"Nos activités sont inspirées par la recherche de réconciliation et d’unité", explique Jean-François Moulinet, président du Mouvement en France. "Comme son mari, madame Hak Ja Han Moon est une pacificatrice infatigable. Comme elle, nous aspirons à un monde de paix en encourageant les valeurs familiales, le dialogue interreligieux et la coopération interculturelle."





A propos du Mouvement de l’Unification



Depuis 1954, le révérend Sun Myung Moon et son épouse, Mme Hak Ja Han Moon, ont initié un grand nombre de fédérations, associations, ONG et autres projets regroupés sous le Mouvement de l’Unification. Ces différentes organisations, présentes dans 194 nations, sont animées par des hommes et des femmes dont l’origine culturelle et religieuse est très variée. Le but ultime du Mouvement de l’Unification est l’établissement d’un monde uni et en paix, comme une grande famille avec Dieu comme Parent.