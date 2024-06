societe







Pour 78% des couples organisant un mariage, le "style et l'ambiance générale" des noces est la priorité absolue tandis que le coût et le budget du mariage ne font partie des priorités que pour 52% (1).



71% des couples sont flexibles sur la date afin de pouvoir se marier dans le lieu de leur choix. Les couples préfèrent donc décaler la date du mariage pour avoir le lieu idéal (2).



En 2024, le coût moyen investi dans le lieu de réception est de 5 500 €, ce qui représente le poste de dépense le plus important du budget de mariage (1).



Photo 1: Palais Bénédictine, Photo 2 : Cirque Bormann Moreno

Photo 3 : Firelight - Spectacle de feu et de led, Photo 4 : VIP Paris Yacht Hôtel

Téléchargez toutes les photos ici.



Grâce au dernier rapport nuptial 2024 mené sur un échantillon de plus de 1400 couples, nous apprenons que près de 8 couples sur 10 (78%) (1) privilégient le style et l’ambiance du mariage par rapport au repas ou encore le budget. Les lieux de réception et les animations uniques en leur genre, ont donc la côte auprès des nombreux couples qui souhaitent rendre leur mariage inoubliable, tant sur le plan de l'ambiance que du style de l'événement.



Mariages.net, site spécialiste du secteur nuptial, a répertorié quelques-uns des lieux de mariage et des professionnels de l’animation les plus insolites en France.



7 lieux insolites dans lesquels on ne pensait pas pouvoir se marier



Monument historique, cirque ou encore maison d'écrivaine prestigieuse... Mariages.net a déniché quelques unes des perles rares dans lesquelles il est possible de se marier en France malgré les apparences, pour un mariage 100% original.





Musée National de l'Automobile (Grand Est)

Un lieu rare et hors du commun pour célébrer son mariage : le Musée National de l’Automobile ! La soirée passe à toute allure dans ce musée consacré au secteur automobile et aux pilotes de course. Les plus passionnés ou curieux auront la chance de célébrer leur union entourés de voitures prestigieuses telles que la Royale Esders ou encore plusieurs modèles Bugatti dont la somptueuse Bugatti Atalante.



Domaine de la Maison de Colette (Bretagne)

Pour les couples les plus férus de littérature, célébrer ses noces dans un domaine ayant appartenu à l’écrivaine Colette marquera les esprits. Face à la mer avec un accès direct, sans voisinage ni vis à vis, au centre d’une propriété de sept hectares, le Domaine de la Maison de Colette est un lieu d’exception ! C’est un voyage culturel mélangé à celui de la nature avec la mer à deux pas.



Cirque Bormann Moreno (Ile de France)

Ce chapiteau au milieu du 15ème arrondissement de Paris n’est pas qu’un cirque. Les couples à la recherche de spectaculaire et de magie sont les bienvenus au Cirque Bormann Moreno ! Grâce à l’authenticité des décors baroques et des arches en bois, du rouge et du velours, la réception sera sous les projecteurs. Avec une capacité allant jusqu’à 800 personnes, il est possible de choisir différentes salles pouvant accueillir spectacles, manèges ou autres animations au choix, de quoi mettre des étoiles dans les yeux des petits et des grands.



Fort Marie-Thérèse (Auvergne-Rhône-Alpes)

Et si un site et monument historique classé ne permettait pas que de simples visites au public ? Le Fort Marie-Thérèse, situé dans la vallée de la Maurienne et datant du XIXème siècle donnera des allures historiques aux mariages et est rempli de charme. Au sein de ses murs fortifiés, aux salles voûtées avec des pierres de taille, ce lieu marquera les esprits. Il donne également accès à une esplanade d'environ un hectare avec les fossés du fort pour une touche d'originalité et d'intimité.



VIP Paris Yacht Hôtel (Ile de France)

Se marier sur un Yacht avec une vue 360° sur les plus beaux monuments de Paris dont la Tour Eiffel, c’est possible ! Cette croisière inoubliable est parfaite pour accueillir les couples et leurs convives sur un somptueux Pont Soleil de 350m² pour le cocktail, la cérémonie, les animations… La soirée peut être prolongée à bord puisque des cabines sont également mises à disposition.



Domaine Le Jardin Colonial (Bretagne)

Qui n'a jamais rêvé de se marier sur une île pittoresque sans avoir à partir au bout du monde ? Le domaine Jardin Colonial offre un cadre insolite sur l'Île de Batz. À seulement 15 minutes en bateau du continent, ce lieu de réception à l'abri des regards indiscrets se trouve sur un domaine de 4 hectares, entouré de plages. C’est un bout de paradis pour se dire oui, pour les mariés et leurs proches, avec une possibilité d’hébergement.



Palais Bénédictine (Normandie)

Pour les couples à la recherche d’une réception digne d’un conte de fées, le Palais Bénédictine est tout trouvé. Ce palais est un chef d'œuvre architectural (et l'une des plus vieilles distilleries françaises) du XIXème siècle. Ce lieu prestigieux, emprunt d’histoire, tiendrait son nom de moines qui ont inventé un élixir ensuite repris et transformé par Alexandre Legrand. qui nomma son palais en leur hommage. Rien que ça ! Situé à 20 minutes d’Etretat, il impressionne avec la Salle des Abbés, une immense salle de réception aux allures de Sisi l’impératrice.



Animations atypiques : comment les couples créent-ils la surprise ?



À 70%, ce sont les prestataires en lien avec la musique (DJ, musiciens en live..) qui sont les plus populaires auprès des couples (2). Pourtant, une tendance naissante se laisse entrevoir dans le secteur nuptial, avec un plus grand panel d'animations, toujours plus créatives et différenciantes.



Karen Gallego - Artiste Peintre

Faire de son propre mariage, une œuvre d'art, c'est littéralement possible ! Avec ses pinceaux et son sens artistique, Karen Gallego capture l'énergie et l'émotion de cette journée unique de mariage sur toile grâce au live painting. En tableau pour les mariés ou en croquis pour les invités, le live painting permet aux invités de voir l'évolution de l’œuvre d'art en direct puisqu’il est possible d’observer l’artiste.



Drone de Ciel

Pourquoi ne pas illuminer les cieux de son mariage grâce à un impressionnant spectacle de drones lumineux avec un show son et lumière sur mesure ? C’est une bonne alternative au feu d’artifice traditionnel qui est restreint l’été pour lutter contre les risques d’incendie. Une animation insolite qui ne manquera pas de surprendre ses hôtes. Les possibilités sont infinies et chaque spectacle est réalisé sur mesure, n’importe où en France.





Firelight - Spectacle de feu et de led

Qui n’a jamais rêvé d’une pluie d’étoiles dans le ciel ? La compagnie Firelight, récompensée 6 fois aux Wedding Awards (3), offre une animation spectaculaire et inédite. Ces professionnels qui ont aussi animé les mariages de Djamel Debbouze et Luc Besson réalisent un numéro de jonglage avec du feu et des lumières, pour un moment magique. Au programme : constellations d’étoiles, arcs en ciel, prénoms et mêmes visages dessinés dans le ciel !





Hélittoral

Voici une entrée que personne n’oubliera : une arrivée en hélicoptère ! Une animation plus qu’insolite dont les invités pourront également profiter. En effet, au-delà de l’arrivée des mariés, il est possible de proposer des baptêmes de l’air aux invités. Une activité hors du commun qu’il est possible de faire dans toute la région Occitanie.





D'Or et D'Azur

Un mariage digne d’un conte de fées ? Oui ! Alors on ne se contente pas d’un château, on se laisse aussi embarquer par une animation médiévale ! La moitié des couples mariés en France sont déjà parents avant le mariage (2), cela devrait donc ravir les grands et les petits ! Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le temps de la réception de mariage, il est possible de voyager au temps des chevaliers en armures avec des danses médiévales et initiations, une cérémonie d'adoubement ou encore des ateliers pour les enfants…





Tatiana Thomas - Tissu aérien

Le jour du mariage, un moment entouré de ses proches, comme suspendu dans le temps… Tout comme cette représentation de tissu aérien qui offre une animation sobre et élégante, pour cette journée. Le spectacle peut être réalisé aussi bien en extérieur qu’en intérieur avec la musique choisie par le couple.

Sources :

(1) - Rapport Nuptial 2024, selon 1400 couples interrogés sur leur mariages en 2023 par Mariages.net

(2) - Livre Blanc du Mariage - édition 2023 : écrit par Mariages.net, en collaboration avec Google et Carles Torrecilla, professeur à l’Esade. L’étude s’appuie sur les données tirées du portail Mariages.net, basées sur les informations fournies par plus de 34 400 couples, et sur un sondage réalisé auprès de 3151 couples et 1279 entreprises du secteur nuptial.

(3) - https://www.mariages.net/wedding-awards

A propos de Mariages.net



Mariages.net, du groupe international The Knot Worldwide, est un site leader dans le secteur du mariage en France. Grâce à ses sites de mariage personnalisables, ses outils de planification, son annuaire de prestataires, son contenu inspirant et ses applications mobiles, Mariages.net aide les couples à gérer leur budget, à trouver des professionnels et à les guider à chaque étape de l’organisation de leur mariage.



Dans plus de 16 pays d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Amérique latine et d’Asie, The Knot Worldwide accompagne et soutient toutes les célébrations. Les marques de l'entreprise proposent des produits, services et contenus d’exception pour transformer les projets de fête et les rêves de chacun, en réalité. Avec l’ensemble de ses marques spécialisées dans le secteur nuptial comme The Knot, WeddingWire, Bodas.net, Hitched.co.uk, Mariages.net, Matrimonio.com, Casamentos.pt et bien d'autres, le groupe dispose d’une vaste base de données rassemblant des centaines de milliers de professionnels du mariage pour aider les couples à organiser le plus beau jour de leur vie.



Plus d'informations : https://www.mariages.net