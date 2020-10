societe



Mon Petit Testament



Simplifier la vie de ses proches lorsque l’on part

Le concept de Mon Petit Testament est original : offrir à chacun la possibilité de saisir et partager avec son entourage ses dernières volontés. Florent BALLU, son créateur, explique : "Jusqu'à il y a 30 ans, les funérailles étaient majoritairement traditionnelles et le plus souvent encadrées par la religion. De nos jours, il n'y a plus d'évidence. Alors lorsque l’on part, des choix doivent être faits. L’idée du site est d'anticiper les questions, de ne pas laisser nos proches désemparés après notre mort."





Transmettre ses dernières volontés en 3 étapes

Après une simple inscription, le dépositaire renseigne d’abord l’essentiel : crémation ou inhumation ? Lieu de sépulture ? Cérémonie laïque ou religieuse ?

Si l’utilisateur opte pour l'accès Premium, il peut entrer dans les détails et consigner, thématique par thématique, ce qui lui semble important (don d’organes, petits legs symboliques, devenir sur les réseaux sociaux, épitaphe, musique et lecture durant la cérémonie, etc.), sachant que tous ces souhaits peuvent être modifiés à tout moment ;

Le dépositaire désigne ensuite un ami, une soeur , etc. comme "confidents" et peut rendre publiques certaines volontés en les publiant sur le site. Contrairement à un testament officiel ou à un contrat obsèques, un Petit Testament a vocation à être immédiatement accessible.



Le respect des données personnelles

Florent BALLU rassure : "Le développement du concept s’est fait dans le respect total de la vie privée. Les données saisies ne sont ni exploitées par le site, ni cédées à des tiers." Un Petit Testament ne peut en effet être lu que par les personnes désignées par le dépositaire.





Une offre de base gratuite



L'inscription sur le site et les choix essentiels sont gratuits.



À l'issue de trois mois d'essai, l’accès Premium à 9,90 €, renouvelable tous les 5 ans, permet la conservation de toutes les autres volontés et des fichiers attachés (photos, liste d'adresses, etc.)

À propos de Mon Petit Testament



Mon Petit Testament a été pensé et conçu avant l'arrivée du COVID-19. Sa promotion et son ouverture au grand public, prévues en mars 2020, ont été décalées à l'automne.



Parler de la mort n'a jamais été facile et cela n'est pas plus aisé en pleine crise sanitaire. Pourtant, son fondateur Florent BALLU constate de nouvelles inscriptions tous les jours : « Les gens savent que c'est important et qu'il n'y a pas de bon moment pour le faire. Mon Petit Testament leur permet de le faire sereinement, en quelques minutes. »

