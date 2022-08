societe

Après 3 semaines de navigation le long du littoral côtier de la région Sud, Blue Odyssey a pu délivrer un premier constat: partout où l'humanité agit en faveur de l'environnement avec une approche pragmatique et utile, les résultats sont visibles. La pollution par les macro-déchets est visible (moins que ce que l'on pourrait imaginer cela dit), la posidonie en bel état, et la faune est revenue en de nombreux endroits.

CONSULTER BILAN

A Propos

Du 7 au 28 juin 2022 (départ de Monaco, arrivée à Marseille), l’équipe et ses partenaires se donnent pour objectif de montrer la fragilité des littoraux sous-marins menacés par la pollution en les explorant directement sous l’eau sur de grandes distances.

La Blue Odyssey Initiative est une association dédiée à la protection des océans par une approche innovante et positive : explorer les littoraux côtiers sous marins pour comprendre la vie des macro déchets et observer l'état de la faune et de la flore sous-marine.

Contact presse



François-Alexandre Bertrand

fa.bertrand@platypuscraft.com

Tel. : 06 25 92 43 40

https://blue-odyssey.org/