Lancement du refuge pour animaux Clara de Beauvais

55 rue de la Cavée aux Pierres - 60000 Beauvais



Portes Ouvertes pour l'adoption

31 mars et 1er avril 2018 - 10h00-17h00





Nos pensionnaires vous attendent de "patte ferme" et mettent au point leur stratégie de séduction pour vous faire vivre d’intenses moments d’émotion et de convivialité. Profitez de cette occasion pour venir les rencontrer, faire connaissance et les adopter si affinité…



Chiens, chats mais aussi lapins nains, furets ou cochons d’inde, tous les amoureux des animaux peuvent trouver leur bonheur et faire un beau cadeau à un futur compagnon en lui offrant une nouvelle vie et la possibilité d’oublier les accidents de parcours.





