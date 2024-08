societe



Face au succès rencontré lors du Salon Funéraire Paris 2017, l'expérience Tellement Là marque une réélle évolution dans l'accompagnement des familles et la préservation du lien avec le défunt. Il ne s'agit pas de rompre avec le protocole actuel, mais plutôt de le compléter. Avec Tellement Là, certains manques sont à présent comblés, dans l'intérêt des familles et de leur défunt.





Des outils complémentaires pour les pompes funèbres au service des familles

- Parce que la gestion du décès est chronophage, réduisant le temps de recueillement auprès du défunt.

- Parce que la mobilité des familles complique les échanges.

- Parce que l’offre d’aujourd’hui ne permet pas de se recueillir pleinement dès le jour des funérailles (Délai de fabrication du monument définitif, conditions climatiques, conditions financières).

- Parce que certaines familles ont besoin de donner du sens au recueillement (Créer du lien).

L’offre Tellement Là



- "Là, parce que votre place est ailleurs" : L'application mobile est un véritable "funeral planner" pour soulager la famille et privilégier son temps auprès du défunt. Elle délivre aux proches et invités les informations pratiques essentielles relatives aux funérailles (lieux, horaires, plan, contacts, …).



- "Là, pour apprivoiser l’absence" : Un monument funéraire temporaire et connecté en réalité augmentée.



Tellement Là modifie le rapport au défunt et propose une expérience rassemblante sur la base de 3 idées fondamentales :

- La réappropriation du lieu de recueillement.

- La volonté de donner du sens au recueillement.

- La transmission, le partage pour créer du lien avec les disparus.

Personnalisé à l’image du défunt et installé le jour des funérailles (inhumation), il délivre un contenu digital (photos, vidéos, musique) en Réalité Augmentée IN SITU dès le lendemain des funérailles.

A Propos de Tellement Là



Fruit de 3 ans de développement, de rencontres avec les familles de défunts et autres professionnels du secteur, Tellement Là développe et commercialise des solutions innovantes à destination du monde funéraire. Spécialisée en création et développement de contenus digitaux, elle met ses compétences au service des familles afin de les accompagner au mieux dans leur processus de deuil. L’offre Tellement Là s’exprimera via les offices funéraires présents sur le marché (Pompes funèbres, marbreries & prévoyances), l’entreprise souhaitant rester concentrée sur l’innovation et le développement de la relation avec les défunts.

C'est une véritable approche disruptive dans le secteur funéraire - Tellement Là, un projet imaginé et réalisé en France.





Opening Presse – 18 janvier 2018 (20 mins de présentation en moy.)



Durant une journée, la startup Tellement Là ouvre ses locaux de Boulogne-Bilancourt (92) et propose un opening "Presse", instant exclusivement dédié aux journalistes qui souhaitent découvrir l'expérience Tellement Là en avant-première. (Lancement commercial fixé au 1 février 2018). L’équipe sera ravie de recevoir journalistes et influenceurs le temps d’une boisson chaude et/ou une gourmandise, pour vous présenter la rupture funéraire française.





