Trois romans et six années de travail sacrifiés

Auteur de 10 romans, dont quelques best-sellers - son premier roman "J’aurais préféré vivre", Prix Jean d'Ormesson 2007, s’est vendu à 150 000 exemplaires et a été traduit dans 14 pays - Thierry Cohen s’en prend à a sa maison d’édition en brûlant son dernier roman dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Par ce geste sacrilège, il entend dénoncer le laxisme et les erreurs de sa maison d’édition et la sortie ratée de ses trois derniers romans.



"J’ai travaillé pendant deux ans sur ce texte. C’est un roman auquel je tiens particulièrement car je me suis inspiré d’une histoire incroyablement dramatique vécue par une connaissance. Selon les lecteurs et les journalistes qui l’ont lu, c’est mon meilleur roman. Pourtant, du fait du laxisme des dirigeants des Éditions Plon, le roman est quasiment introuvable en librairie. (...) Le dédain de certains éditeurs pour les auteurs est aberrant. Nous passons des jours et des nuits à écrire, par passion, et avec le désir d'être lus. Et, en plus d’être les plus mal rémunérés de la chaine de l’édition, nous voyons notre travail réduit en cendres du fait de l’incompétence de ces éditeurs qui se contentent d’être des imprimeurs. (...) On se retrouve face à des dirigeants qui ne savent pas gérer leur entreprise, ne savent pas manager et n’ont plus le temps de lire les auteurs, de les accompagner." explique Thierry Cohen.





Auteurs - éditeurs : des relations de plus en plus conflictuelles



La défiance envers les éditeurs se propage chez les auteurs. Selon le "baromètre des relations éditeurs/auteurs" réalisé tous les trois ans par la Société civile des auteurs multimédia (Scam) et la Société des gens de lettres (SGDL), "31 % des auteurs et autrices déclarent avoir des relations non satisfaisantes, voire conflictuelles avec tous leurs éditeurs (+6 points par rapport à 2018) et un tiers également estime que cette relation s’est détériorée depuis trois ans".



"J’ai fait cette vidéo pour exprimer ma colère mais également parce qu’il est nécessaire que certains éditeurs réalisent qu’ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Ils sont en train de tuer la profession. Les auteurs doivent être respectés et non discriminés en fonction de leur public, de leurs ventes, de leur notoriété. Plutôt que se regarder le nombril lors du Festival du Livre de Paris, les maisons d’édition devraient se poser les bonnes questions", conclue Thierry Cohen.

La vidéo sur Linkedin :

https://www.linkedin.com/posts/thierry-cohen_respectetonauteur-balancetonediteur-roman-activity



Rappel des faits : www.thierry-cohen.fr/plon



Pour accéder au communiqué de presse intégral, cliquez ici

A propos

Thierry Cohen est un auteur de 10 romans, dont quelques best-sellers (son premier roman "J’aurais préféré vivre", s’est vendu à 150 000 exemplaires et a été traduit dans 14 pays). Son dernier roman, "Rien ne nous séparera", est inspiré d’une histoire vraie : le kidnapping d’enfants de familles pauvres pour les vendre à des familles riches.



Ses 10 romans :