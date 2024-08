sports

Le jeu de Paume, place forte du patrimoine culturel sportif français

Les fondateurs d’Adequancy Anthony Baron et Thomas Colin sont très heureux d’annoncer le partenariat conclu avec le Comité Français de Courte Paume le 15 février 2018, pour une durée de 4 ans.



Acteur récent dans le management de transition avec sa plateforme digitale de mise en relation entre dirigeants et managers de transition, Adequancy a souhaité démarrer l’année 2018 sous le signe du sport et de la tradition en se rapprochant du jeu de paume.



Ancêtre de l’ensemble des sports de raquette, le jeu de paume voit son apparition à la Renaissance en France. Pratiqué aujourd’hui par plus de 300 licenciés, il représente un héritage de la culture sportive française. Pour preuve, des expressions usuelles proviennent de ce sport : épater la galerie, rester sur le carreau, tomber à pic ou encore qui va à la chasse perd sa place.



"Amateur de sport de raquette depuis toujours, je me suis intéressé à l’origine du tennis et découvert le jeu de paume, en particulier le Club du Jeu de Paume de Paris qui se trouve à quelques pas de nos bureaux. Empreint d’histoire, de prestige et de style, c’est un lieu incroyable avec la magnifique verrière qui couvre le court de paume", explique Anthony Baron.







De gauche à droite : Thomas Colin, Mathieu Sarlangue, Tim Batten et Anthony Baron

Un socle de valeurs en commun

La rencontre avec Tim Batten, Président du Comité Français de Courte Paume, et Matthieu Sarlangue, n°1 français depuis 8 ans, a été décisive. Immédiatement séduits, les fondateurs d'Adequancy ont trouvé de nombreuses similitudes entre ce sport et le management de transition. A la différence de beaucoup d’autres sports, au jeu de paume, on devient compétitif avec de la séniorité et de l’expérience afin d’allier le volet sportif et la dimension stratégique. Ces similitudes se retrouvent également sur les valeurs véhiculées par le jeu de paume et son fair-play : respect de l’adversaire, maîtrise de soi, modération des propos, connaissance de ses limites.



"Dans le management de transition, nous recrutons des managers expérimentés ayant au moins 15 ans d’expérience pour mener des missions, avec un savoir-être tourné vers l’humilité et le respect lié à l’histoire des sociétés dans lesquelles ils interviennent." poursuit Thomas Colin.



"Le Comité Français de Courte Paume se félicite du partenariat conclu ce jour avec Adequancy. La courte paume vit une période de transition avec des ambitions affichées visant à faire connaître ce sport qui véhicule des valeurs fortes, partagées par Adequancy : stratégie, performance, rigueur et expérience. Les projets de ces deux structures se rejoignent et il y a fort à parier que leurs objectifs de croissance respectifs bénéficieront du dynamisme de chacun", précise Tim Batten.

Le titre mondial comme objectif

A haut niveau, le jeu de paume (en Anglais Real Tennis), tout comme le tennis, possède son classement international avec des tournois du Grand Chelem (Australian Open, Open de France, US Open et British Open) et des Masters. Pour atteindre son objectif, à savoir d'être sacré champion du monde sous 4 ans, Matthieu Sarlangue a rejoint le Centre National d’Entrainement de la Fédération Française de Tennis (FFT) afin d’y suivre un programme d’entraînement digne d’un professionnel et ainsi continuer sa progression.



"Entrepreneurs dans l’âme, nous sommes séduits par le projet du comité du jeu de paume concernant Matthieu. Suivre nos progressions respectives sur les quatre prochaines années devraient être stimulants pour chacun d’entre nous", indique Anthony Baron.