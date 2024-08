Solution adaptée aux contraintes du stade

Depuis trois saisons Oyonnax, Agen et Lyon, entre autres enceintes sportives, utilisent la solution de monnaie unique développée par AGP Système afin de se réapproprier les données des buvettes et faciliter la gestion et la circulation des flux financiers. Une initiative imitée depuis deux saisons par le stade de rugby à la plus importante affluence d’Europe : l'Union Bordeaux Bègles.



Tous souhaitaient mettre en place une solution permettant de fluidifier l’organisation, de centraliser les encaissements, de contrôler les flux qui circulent à l’intérieur des buvettes et d'améliorer la gestion des relations avec les prestataires.





Un service plus professionnel

"Le Token présente comme avantage majeur le gain de temps passé aux buvettes, la fluidification des points de vente du stade, plus de facilité pour la gestion des caisses. C’est l’assurance d’une buvette qui marche bien. On constate également un service rendu beaucoup plus professionnel avec ce nouveau système, synonyme de plus de sécurité pour tous", explique Olivier Brouzet, Directeur du développement à l'UBB.

"L’idée était aussi d’amener un côté un peu plus marketing dans la gestion de nos buvettes mais également pour répondre à une problématique de flux de fonctionnement", indique Grégoire Héron, Directeur financier du Lou rugby "par ailleurs, le token permet une visibilité plus rapide sur le fonctionnement des buvettes."

Hausse des recettes

Génératrice du chiffre d’affaires, la mi-temps est un moment crucial pour les organisateurs. Ainsi Arnaud Kerjean, Responsable billetterie, infrastructures et systèmes d'information du SU Agen, évoque une augmentation du panier moyen compris entre 10 et 15%. Julien Rueda, fort de son expérience à l’US Oyonnax, témoigne : "A l'époque, les recettes ont augmenté de 40 à 50% sur les premières rencontres de la saison par rapport aux années précédentes. Le risque de fraude totalement éliminé, cela nous avait donc permis d'optimiser significativement notre chiffre d’affaires sur les postes concernés".





Satisfaction du public

Grâce à une bonne communication déployée en amont et à la souplesse de la solution AGP Système, les supporters de l'ensemble des clubs partenaires ont très rapidement intégré le Token comme monnaie unique. "Je pense qu’il fallait vraiment une relation humaine pour rassurer les gens et leur expliquer l’utilisation du Token avant de le mettre en place", indique Julien Rueda. Même son de cloche chez Arnaud Kerjean qui atteste que "le public s'est montré très rapidement satisfait par la simplicité d’utilisation de cette solution".

Une efficacité permise également par relation de confiance établie entre les organisateurs et AGP Système. "C’est une entreprise avec un modèle économique intéressant et une qualité d’accompagnement indéniable", déclare Arnaud Kerjean, "AGP est toujours présent, disponible, à l’écoute et fait en sorte de répondre au mieux aux attentes des clients. L’entreprise a une force de proposition incontestable, c’est un partenaire sur lequel on peut s’appuyer"

A propos d'AGP Système

Fondé en 2007, AGP Système est fédérateur de solutions de logistique événementielle et dispose des meilleurs outils pour l'organisation d'événements (sportifs, corporates, festivals, salons). AGP Système propose une gamme complète de services d’accueil du public et de gestion logistique et propose également des produits de démonétisation tels que des Tokens, permettant l’accélération des ventes et un meilleur confort du public, et c’est plus de 20 enceintes sportives qui utilisent le Token.