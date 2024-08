sports





Une véritable innovation



Les vraies innovations sont rares dans l’univers du running – un sport hautement traumatisant pour les articulations - et plus précisément en matière de chaussures. L’innovation se limite au design. Aucune avancée concernant la capacité d’amortir les chocs encaissés à chaque foulée et de préserver le capital santé du coureur. Aucune avancée jusqu’à l’arrivée d’Enko sur le marché.









Système exclusif d’amorti, mécanique et paramétrable

La running Enko constitue une rupture technologique réelle. Conçue et fabriquée par une start-up française, établie à Castelnaudary, la running Enko est dotée d’un système exclusif d’amorti, mécanique et paramétrable : une double semelle brevetée, composée de plus de 50 pièces, qui intègre un jeu de ressorts calibrés en fonction du poids du coureur. Grâce à cette semelle révolutionnaire, la running Enko absorbe mieux les chocs que toute autre chaussure.

Elle permet ainsi aux coureurs de loisirs de s’adonner au running sans écorner leur capital santé. Ou de reprendre la course s’ils ont dû y renoncer.

Avec son système d'amortissement exclusif, la running Enko :

Réduit les chocs lors de l’impact du pied sur le sol S’adapte au poids du coureur S’adapte à tous les types de foulée (pronatrice, supinatrice ou neutre) Restitue l’énergie emmagasinée lors de l’impact au sol Est garantie 2 000 km sans dégradation de son amorti





Tester gratuitement les runnings Enko partout dans le monde pendant 30 jours Les runnings Enko sont vendues exclusivement en ligne. Alors, impossible de les essayer ? Bien au contraire… A partir du 30 mars, Enko offre la possibilité à tous ses clients de tester leurs runnings pendant 30 jours, en conditions réelles sur leurs parcours habituels, et de les retourner s’ils ne sont pas convaincus en étant remboursés intégralement (y compris des frais de retour). Comme le souligne Christian Freschi : « Jamais un fabricant de chaussures n’a accordé la possibilité de retourner un produit pendant 30 jours, mais nous sommes vraiment sûrs de nos produits ».



Au Salon du Running du 5 au 7 avril 2018

Enko sera présent au Salon du Running du 5 au 7 avril (Parc des Expositions - Porte de Versailles - Hall 1 - Stand 94).

Primée au Consumer Electronics Show de Las Vegas

Lancée avec des moyens limités, la running Enko a très rapidement suscité l’intérêt des passionnés de running et a vu sa notoriété exploser grâce aux réseaux sociaux. Elle a obtenu de multiples reconnaissances et a notamment été primée au Consumer Electronics Show de Las Vegas en 2016 dans la catégorie Sport Bio-Tech et Santé. Aujourd’hui, Enko compte des utilisateurs dans plus de 50 pays, sur les 5 continents.

Enko, une success story française

La running Enko est une innovation 100% française. Conçue et mise au point par Christian Freschi, ingénieur en mécanique et passionné de course à pied, la running Enko est le fruit de 12 ans de recherches et d'essais. Elle est fabriquée en France à Castelnaudary, dans l'Aude, et commercialisée par la start-up fondée et dirigée par Christian Freschi et son épouse Jacqueline Freschi.



Boutique en ligne : https://enko-running-shoes.com/fr/boutique/index.php