sports







© DDPI Images

Voir toutes les photos





Un dispositif inédit pour un grand événement sportif

C’est la première fois qu’un grand événement sportif permet à tous ses fans d’acquérir des photographies sous forme de tirages de collection, et ce, quasiment en temps réel. Une innovation commerciale rendue possible par l’association des moyens de DPPI Images sur place avec la technologie propriétaire d’ArtPhotoLimited.

En partenariat avec l’organisation Amaury Sport Organisation, DPPI a en effet dépêché sur place une équipe de 5 photographes pour ne rien manquer du spectacle :

3 photographes en voiture, au plus près des concurrents ;

1 photographe en hélicoptère pour les prises de vue aériennes ;

1 photographe au bivouac pour l’arrivée, l’ambiance et le travail des équipes d’assistance.

Cette équipe, complétée par un éditeur, choisit chaque jour les 10 plus beaux clichés avant de les mettre en ligne sur ArtPhotoLimited. Des clichés qui peuvent être immédiatement achetés sous forme de tirages de collection.









© DDPI Images





Formats et prix de vente en édition limitée



Toutes les photographies mises en ligne sont vendues signées et numérotées à 30 exemplaires. Différents formats (de 20x30cm à 100x150cm) et finitions (tirage seul, tirage encadré, tirage contrecollé sur aluminium) sont proposés. Les tirages sont réalisés par le laboratoire Picto, une référence en France dans ce domaine. Quant aux prix de vente, ils démarrent à partir de 100€.







© DDPI Images



A propos d’ArtPhotoLimited



Lancée en septembre 2016, la start-up bordelaise ArtPhotoLimited s’est déjà imposée comme le site de référence sur la photographie d’art en édition ultra limitée. Son ambition : permettre au plus grand nombre d’acquérir des tirages de collection en édition vraiment limitée sans se ruiner.



La plateforme propose déjà 7.000 photographies sélectionnées auprès de plus de 300 artistes français et internationaux et organise régulièrement des ventes événementielles thématiques. www.artphotolimited.com





A propos de DPPI Images



Née en 1965, DPPI Images est l’une des plus grandes agences de photographie de sport en Europe, reconnue notamment pour une production très importante dans le domaine des sports mécaniques (Formule 1, rallye, 24 Heures du Mans…).



Depuis un certain 26 décembre 1978, date du départ du premier Paris-Dakar au pied de la Tour Eiffel, DPPI Images n’a manqué aucune des éditions de cette course, reine des épreuves de la catégorie rallyes-raids.