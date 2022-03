sports

La cyclo propose trois parcours :

Le contre la montre du jeudi 28 avril (10km, 390 mètres de dénivelés) épreuve qualificative aux championnats du monde Gran Fondo organisée par l’UCI réservée aux licenciés.

Les cyclosportives du samedi 30 avril : (deux courses de 125 km, avec 1485 mètres de dénivelés et 165 km, avec 2000 mètres de dénivelés) épreuves qualificatives aux championnats du monde Gran Fondo organisé par l’UCI.

Les cyclotouristiques du samedi 30 avril (deux courses de 50 km, avec 110 mètres dénivelés et 98 km, avec 250 mètres de dénivelés), ouvertes à tous à partir de 18 ans (participation de cinq euros).



Un village outdoor festif et gourmand



Pour l’édition 2022, nous installons aussi un village outdoor festif et gourmand qui va s’étendre sur 6800m2 au Palais des expositions de Perpignan. Animations, dégustations de produits locaux, zone sécurisée de stockage des vélos, stands d’exposants, espace restauration... tout est prévu pour accueillir les participants mais aussi leur famille vendredi et samedi.



Une rencontre sportive majeure des Pyrénées-Orientales

La cyclo 66 DEGRÉS SUD devient une rencontre sportive majeure des Pyrénées-Orientales qui ne comptait pas de course cycliste d’envergure internationale jusqu’à présent. Un choix de Perpignan Méditerranée Métropole en toute cohérence avec le développement de l’attractivité touristique de notre territoire et le développement du réseau de pistes cyclables.