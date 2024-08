sports







En octobre 2016, près de 2000 personnes s’étaient déplacé à Banyuls-sur-Mer pour découvrir la première édition du salon de la Randonnée. Cette année, la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris donne rendez-vous aux amoureux de la nature à Port-Vendres les 14 et 15 octobre pour un nouveau week-end exceptionnel, idéal pour une sortie familiale.

Un programme d’animations tout public sera proposé aux visiteurs : circuits "randonnée & VTT", ateliers rando-sophro, balades en gyropode pour découvrir Port-Vendres de manière ludique, projections de films et documentaires, conférences thématiques, etc.



Retrouvez la programmation détaillée sur le site : www.salonrando.fr ou sur facebook.com/SalonRandoVTT

Le salon se déroulera au :



Gymnase Thierry GONZALVES

Avenue Castellane 66660 PORT-VENDRES

(à 30 km au sud de PERPIGNAN)



De 10 heures à 19 heures les samedi et dimanche



Entrée : 3 Euros (gratuit pour les moins de 18 ans)

Point restauration sur place - Aires de stationnement à proximité

Balade, randonnée, grande randonnée, marche nordique, raid, trekking, vélo électrique, VTT, séjours clé en main ou sur-mesure, etc. : l’offre proposée ce week-end dans la "cité de Venus" sera large et répondra à toutes les attentes.



Offices de tourismemunicipaux et intercommunaux, équipementiers, tour-opérateurs, agences de voyages, associations, hôteliers… tous seront réunis pour promouvoir les nombreuxatouts du territoire catalan, une destination mer-montagne déjà énormément prisée.



Par le biais de cette manifestation, unique dans les Pyrénées-Orientales, la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris et ses partenaires espèrent fédérer l’ensemble des acteurs économiques pour faire de ce salon un incontournable pour les années à venir.





La randonnée dans les Pyrénées-Orientales : quelques chiffres clés



- 5 GR® et 9 GRP®

- 28 itinéraires pédestres (PR) et 45 itinéraires VTT

- 1 747 kilomètres de sentiers et de plaisirs





Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici