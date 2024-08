sports

Pourquoi une selle végétale ?

Ce concept répond à la demande des cavaliers souhaitant une alternative aux selles en cuir tout en gardant les caractéristiques de celles-ci : confort du cavalier et de sa monture, équilibre, fixité de la jambe du cavalier, performances… Il s’adresse aux cavaliers, compétiteurs ou non, qui souhaitent du matériel de qualité ayant un impact écologique moindre et/ou limiter leur utilisation de produits d’origine animale.





3,5 kg au lieu de 7 kg

Contrairement aux idées reçues, le liège est un matériau très résistant. Résistant, léger, imperméable, antivibratoire, élastique, hypoallergénique, durable… il apporte toutes ses qualités à la selle en liège. Ainsi, elle est :

Légère . Elle pèse seulement 3kg 5, soit moitié moins qu’un modèle classique en cuir.



Imperméable . Elle n’absorbe pas l’eau contrairement au cuir.



Anti-électrostatique . Le liège n’attirant et n’absorbant pas la poussière, la selle en liège est donc très facile à nettoyer.



Antivibratoire . La selle ne transfère pas les chocs, mais les amortit, pour le plus grand confort du cavalier et du cheval.



Durable. Les propriétés organiques du liège en font une des matières organiques les plus durables puisqu’il n’est pas soumis au processus de vieillissement.

A toutes ces qualités, s’ajoute le Savoir-Faire et la technicité de GT Concept, qui, depuis maintenant 8 ans, propose des équipements équestres ayant fait leurs preuves auprès des plus grands cavaliers internationaux.

Prix

Pré-vente à 2800€ avec un lancement officiel au Longines Master de Paris du 29 novembre au 31 décembre 2018, pour un prix final de 3400€



Distribution



Online shop : www.gtconcept-design.com/fr/

Points de vente : www.gtconcept-design.com/contactez-gt-concept/





A propos de GT Concept



L’esprit de l’entreprise est de concevoir du matériel haut de gamme et performant tout en diminuant son empreinte écologique.



Créée en 2010 par deux passionnés du milieu équin, GT Concept a su faire sa place dans le milieu très exigeant des équipements équins grâce à sa technologie Air Flex. Elle a séduit de nombreux cavaliers, professionnels ou non, vétérinaires et ostéopathes équins grâce à ses performances et à ses qualités d’absorption, d’équilibrage, de respiration.



Aujourd'hui l'entreprise présente sa dernière innovation : la selle en liège.