sports







ScoutPad permet aux scouts professionnels de simplifier le processus de prise de notes et de commentaires sur les joueurs et les équipes tout en regardant le match en direct ou en vidéo. L'application a été développée en étroite collaboration avec des recuteurs en poste dans des clubs de Bundesliga et de Premier League.



ScoutPad fournit et contextualise toutes les données importantes du match de sorte que les scouts peuvent se concentrer exclusivement sur les évaluations des joueurs. Les Scouts ont accès à une base de données mises à jour chaque semaine avec plus de 170 000 joueurs et 7 300 équipes dans 500 compétitions mondiales. Les processus automatisés tels que la ligne tactique par défaut et les options de création des PDF simples économisent un temps précieux lors de la création des rapports d'évaluation des joueurs.



ScoutPad propose une interface web claire et intuitive, qui rend facile et agréable l’analyse des joueurs et la création des rapports sur tout ordinateur de bureau ou appareil mobile.



L'application est disponible dès maintenant sur www.scoutpad.de. Trois types d'abonnement sont disponibles sur la base de la taille et des besoins du club, tout en commençant avec un essai gratuit de 30 jours.

À propos de matchmetrics



Fondée en 2016, Matchmetrics est une start-up spécialisée dans l'application d'outils technologiques au secteur du football professionnel, installée à Bielefeld et à Berlin, Allemagne. La société s'efforce de combiner les données analytiques les plus sophistiquées dans le football professionnel avec les interfaces web hautement intuitives et facile à utiliser.





Contact presse



Jonas Krüger, Product Manager ScoutPad matchmetrics GmbH

Tel : +49 1522 7457300

Email : info@matchmetrics.com



www.matchmetrics.com