Le Groupe HUMAN Immobilier associé à la Fondation du Sport Français est fier de présenter son Challenge "HUMAN Sport Amateur". Une initiative visant à soutenir le sport amateur et accompagner les clubs locaux dans leurs projets sportifs.



Le réseau de 550 agences HUMAN, quotidiennement sollicité par les clubs de proximité, fait le constat amer d’un manque important de moyens économiques pour développer la pratique sportive dans le monde amateur. Beaucoup de clubs cherchent à “survivre” plutôt qu’à se développer. Chez HUMAN Immobilier, la proximité a toujours été notre priorité, nous nous attachons à renforcer notre ancrage au cœur de nos régions françaises, notamment dans les campagnes.



Dans le cadre de ce projet novateur, HUMAN s’engage à sponsoriser 10 clubs amateurs de diverses disciplines sportives, offrant à chacun la chance de remporter une dotation exceptionnelle de 5 000€. Maxime Lucu, demi de mêlée émérite du XV de France et de l’Union Bordeaux Bègles est le parrain de cette opération.



Le jury du challenge HUMAN Sport Amateur, composé de Antoine Cornic, Benjamin Salah,

Maxime Lucu et Robin Haziza (de gauche à droite).



Déroulement du Challenge



Le Challenge “Human Sport Amateur” se déroulera sur 3 mois, débutant le 04 avril et se concluant le 30 juin 2024. Le processus de participation est conçu pour susciter l’enthousiasme, la créativité et l’engagement de la communauté sportive.



Inscription des Clubs - Les clubs amateurs intéressés doivent s’inscrire sur la plateforme dédiée (https://www.human-immobilier.fr/hu man-sport-amateur/) en remplissant un formulaire détaillé. L’inscription sera validée par l’équipe organisatrice de HUMAN après vérification des informations fournies.



Création de vidéos captivantes - Chaque club inscrit devra réaliser et poster sur son compte Instagram, une vidéo de 90 secondes maximum, qui présente son club. Le but est de susciter l’enthousiasme des internautes et de montrer un beau visage du sport amateur.



Sélection des finalistes - Les 30 vidéos les plus likées sur le réseau social Instagram au 10 juillet 2024 seront sélectionnées pour la phase finale.



Évaluation par un jury d’experts - Aux côtés de Maxime Lucu, Benjamin Salah (PDG du Groupe HUMAN), Antoine Cornic (Skipper du Vendée Globe 2024), Robin Haziza (7 fois champion de France de Padel) évalueront les 30 vidéos finalistes pour déter miner les 10 clubs gagnants. La décision du jury sera basée sur des critères tels que l’originalité, la créativité et l’impact émotionnel des vidéos.



Annonce des gagnants - Les noms des 10 clubs lauréats seront révélés lors d’une cérémonie spéciale, en présence de Maxime Lucu, met tant en lumière l’engagement et la réussite de ces clubs dans le sport amateur.





Mise en avant du Sport Amateur



Le Challenge “HUMAN Sport Amateur” vise à valoriser les clubs amateurs dans l’écosystème sportif de notre société. Ces clubs sont des incubateurs de talents, des foyers de passion et des lieux de rassemblement com munautaires indispensables pour lutter contre l’isolement et la discrimination. Maxime Lucu, par son parcours exemplaire et les valeurs qu’il incarne, renforce l’importance du fair-play, de la discipline et de la camaraderie dans le sport.





Comment participer ?



Les clubs intéressés peuvent s’inscrire dès maintenant sur la plateforme dédiée à l’opération en remplissant le formulaire d’inscription puis en publiant leur vidéo sur la page Instagram de leur club.



Pour plus d’informations et pour participer, rendez-vous sur :

À propos de HUMAN Immobilier



Le Groupe HUMAN propose nombre de métiers distincts et complémentaires : transaction dans l’ancien, transaction dans le neuf, courtage en maison individuelle, cession de locaux commerciaux, gestion locative, courtage en prêts immobiliers et immobilier de prestige.



Notre Groupe, toujours familial depuis sa création en 1980, place l’humain, la proximité et le collectif, au cœur de son projet. Les 2500 collaborateurs travaillent en interaction permanente, autour d’un savoir-faire et de mé- thodes éprouvées et harmonisées dans un objectif commun : la satisfaction client.



En 2018, notre engagement historique avec l’UBB a marqué le début de notre aventure dans le sport et a traduit l’attachement fort à nos racines ainsi qu’aux valeurs de l’ovalie.



Notre engagement sportif est maintenant ancré dans notre ADN, nous sommes fiers de soutenir des sportifs et des clubs d’exception à travers notre marque HUMAN SPORT, créée en 2022 (UBB, Limoges CSP, Montpellier Handball et Antoine Cornic - skipper HUMAN TEAM VOILE pour le Vendée Globe 2024).

Le Challenge HUMAN Sport Amateur représente la volonté de s’engager également aux côtés du sport amateur et de soutenir les associations sportives locales.



À propos de la Fondation du Sport Français



Reconnue d’utilité publique (décret du 24/08/11), la Fondation du Sport Français (FSF) est née de la volonté du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) de favoriser le développement de la pratique sportive comme élément fédérateur de santé publique, d’éducation, de développement durable, d’innovation et de co- hésion sociale.



Dispositif de la FSF, Soutiens ton club est une plateforme de mécénat participatif pour l’ensemble des clubs sportifs éligible au mécénat. Les clubs sportifs amateurs bénéficient donc d’une nouvelle source de financement, grâce à l’inscription gratuite sur la plateforme.



